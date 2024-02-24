Жуткие фото: что осталось от квартиры, где сгорели двое новосибирцев

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:24
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ночью в субботу, 24 февраля, пожар вспыхнул в квартире № 70 дома Nº30/1 по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска. Два человека погибли.
«После тушения пожара на лестничной площадке обнаружено тело 54-летнего мужчины, 35-летний житель дома скончался в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, трое жителей подъезда доставлены в медицинское учреждение. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Дело находится в производстве следственного отдела по Дзержинскому району Новосибирска регионального управления Следственного комитета РФ.