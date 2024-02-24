Жуткие фото: что осталось от квартиры, где сгорели двое новосибирцев

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ночью в субботу, 24 февраля, пожар вспыхнул в квартире № 70 дома Nº30/1 по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска. Два человека погибли.