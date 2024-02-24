atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Квартира выгорела полностью

Жуткие фото: что осталось от квартиры, где сгорели двое новосибирцев

24 февраля 2024, 06:21
Фото: прокуратура Новосибирской области
Квартира выгорела полностью

Уголовное дело возбудили из-за пожара на Адриена Лежена в Новосибирске

Следователи изучат причины, которые привели к гибели двух мужчин при пожаре в жилой пятиэтажке

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ночью в субботу, 24 февраля, пожар вспыхнул в квартире № 70 дома Nº30/1 по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска. Два человека погибли.

Страшно представить, что творилось в квартире до прибытия пожарныхСтрашно представить, что творилось в квартире до прибытия пожарных
Страшно представить, что творилось в квартире до прибытия пожарныхСтрашно представить, что творилось в квартире до прибытия пожарных
Страшно представить, что творилось в квартире до прибытия пожарных
Фото: прокуратура Новосибирской области
«После тушения пожара на лестничной площадке обнаружено тело 54-летнего мужчины, 35-летний житель дома скончался в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, трое жителей подъезда доставлены в медицинское учреждение. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Дело находится в производстве следственного отдела по Дзержинскому району Новосибирска регионального управления Следственного комитета РФ.

Читайте также:
Новосибирец сгорел во время пожара в квартире — его тело нашли спасателиОпубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в НовосибирскеНовосибирские следователи проводят проверку по погибшему на пожаре трехлетнему малышу
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Фото#Уголовное дело#Прокуратура#Гибель
Подпишитесь
Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля
Вчера, 02:23
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
22 февраля, 03:21
Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске
Вчера, 07:36
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
Вчера, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
Вчера, 03:35