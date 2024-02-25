Актриса из Новосибирска Мария Шумакова раскрыла имя будущего ребенка

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Мария ждет мальчика и собирается назвать его Леонидом. Роды она планирует провести в Москве. Она призналась в этом во время интервью с Евгением Лошаком.
Актриса уточнила, что будет рожать в Клиническом госпитале Лапино и заплатит там от 600 до 800 тысяч рублей за услуги. Она уже отложила часть денег на беременность благодаря выплатам за предыдущие съемки. Актриса отметила, что ей важен комфорт и она может себе позволить оплатить роды в престижной клинике.
Ранее Мария Шумакова жаловалась на эмоциональные колебания во время беременности и активно делилась своими переживаниями в социальных сетях.