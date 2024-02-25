atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Актриса беременная

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова раскрыла имя будущего ребенка

25 февраля 2024, 03:02
Фото: Мария Шумакова/ВК
Актриса беременная
Актриса Мария Шумакова из Новосибирска рассказала, как назовет своего будущего ребенка.

Мария ждет мальчика и собирается назвать его Леонидом. Роды она планирует провести в Москве. Она призналась в этом во время интервью с Евгением Лошаком.

Актриса уточнила, что будет рожать в Клиническом госпитале Лапино и заплатит там от 600 до 800 тысяч рублей за услуги. Она уже отложила часть денег на беременность благодаря выплатам за предыдущие съемки. Актриса отметила, что ей важен комфорт и она может себе позволить оплатить роды в престижной клинике.

Ранее Мария Шумакова жаловалась на эмоциональные колебания во время беременности и активно делилась своими переживаниями в социальных сетях.

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова рассказала о своей первой беременности
Узнать подробнее
Читайте также:
Дочь ученых из Новосибирска стала успешной актрисой в ГолливудеУчаствовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису ОрейроАктриса из Новосибирска Софья Зайка сыграла в сериале роль Екатерины Великой
#Общество#Дети#Актеры#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области
Вчера, 04:14
Импорт серый, цены запредельные — чем торгуют в новом магазине IKEA
Вчера, 09:41
День Защитника Отечества в Новосибирске завершили красочным салютом
Вчера, 02:37
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
23 февраля, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
23 февраля, 03:35