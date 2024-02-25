Актриса из Новосибирска Мария Шумакова раскрыла имя будущего ребенка

Актриса уточнила, что будет рожать в Клиническом госпитале Лапино и заплатит там от 600 до 800 тысяч рублей за услуги. Она уже отложила часть денег на беременность благодаря выплатам за предыдущие съемки. Актриса отметила, что ей важен комфорт и она может себе позволить оплатить роды в престижной клинике.