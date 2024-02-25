Борца из Новосибирска Романа Власова изобразили на марках Кабо-Верде

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Кабо-Верде уделяет большое внимание спортсменам и на почтовых марках можно увидеть различных борцов, включая Романа Власова. Его изображение также присутствует на марках, выпущенных на Мальдивских островах в 2017 году и на Сент-Винсенте и Гренадинах в 2020 году.
Кроме того, в рамках Чемпионата мира по борьбе была выпущена третья марка Кабо-Верде с изображением Романа Власова. На марках указаны различные номиналы, отражающие стоимость марок, пишет VN.ru.
У сибиряка есть значимые достижения, такие как двукратное золото Олимпийских игр, трехкратное звание чемпиона мира и победа в Индивидуальном кубке мира по борьбе в 2020 году. Он также является четырехкратным чемпионом Европы, победителем Летней Универсиады-2013 в Казани и двукратным чемпионом России.