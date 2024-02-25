Борца из Новосибирска Романа Власова изобразили на марках Кабо-Верде

У сибиряка есть значимые достижения, такие как двукратное золото Олимпийских игр, трехкратное звание чемпиона мира и победа в Индивидуальном кубке мира по борьбе в 2020 году. Он также является четырехкратным чемпионом Европы, победителем Летней Универсиады-2013 в Казани и двукратным чемпионом России.