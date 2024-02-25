atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Борца из Новосибирска Романа Власова изобразили на марках Кабо-Верде

Борца из Новосибирска Романа Власова изобразили на марках Кабо-Верде

25 февраля 2024, 08:19
Фото: Роман Власов/ВКонтакте
На почтовых марках, выпущенных в Республике Кабо-Верде, изображен новосибирский борец Роман Власов.

Кабо-Верде уделяет большое внимание спортсменам и на почтовых марках можно увидеть различных борцов, включая Романа Власова. Его изображение также присутствует на марках, выпущенных на Мальдивских островах в 2017 году и на Сент-Винсенте и Гренадинах в 2020 году.

Фото: VN.ru.

Кроме того, в рамках Чемпионата мира по борьбе была выпущена третья марка Кабо-Верде с изображением Романа Власова. На марках указаны различные номиналы, отражающие стоимость марок, пишет VN.ru.

Фото: VN.ru.

У сибиряка есть значимые достижения, такие как двукратное золото Олимпийских игр, трехкратное звание чемпиона мира и победа в Индивидуальном кубке мира по борьбе в 2020 году. Он также является четырехкратным чемпионом Европы, победителем Летней Универсиады-2013 в Казани и двукратным чемпионом России.

Фото: VN.ru.
Новосибирский борец Роман Власов выловил гигантскую рыбу на Мальдивах
Узнать подробнее
Читайте также:
Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в НовосибирскеДва спортсмена из Новосибирска стали доверенными лицами Путина на выборах-2024
#Спорт#Общество#Новосибирск#Спортсмены#Эмилия Губарева#Борьба
Подпишитесь
Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области
Вчера, 04:14
Импорт серый, цены запредельные — чем торгуют в новом магазине IKEA
Вчера, 09:41
День Защитника Отечества в Новосибирске завершили красочным салютом
Вчера, 02:37
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
23 февраля, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
23 февраля, 03:35