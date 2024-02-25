ГАЗель баскетбольного клуба «Динамо» сбила мальчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Updated Сегодня, 04:25
В воскресенье, 25 февраля в 08:55 на территории Октябрьского района водитель, родившийся в 1973 году, управлял автомобилем «Пежо». Он двигался по улице В. Высоцкого и в районе дома №1 сбил пешехода, который шел навстречу автомобилю.
В результате этого ДТП пострадал мальчик, родившийся в 2015 году. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, точный характер полученных им травм уточняется.
На месте происшествия работает наряд ДПС, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Отметим, что ГАЗель была брендированной — вероятно, она принадлежит баскетбольному клубу «Динамо».