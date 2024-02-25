ГАЗель баскетбольного клуба «Динамо» сбила мальчика в Новосибирске

В воскресенье, 25 февраля в 08:55 на территории Октябрьского района водитель, родившийся в 1973 году, управлял автомобилем «Пежо». Он двигался по улице В. Высоцкого и в районе дома №1 сбил пешехода, который шел навстречу автомобилю.