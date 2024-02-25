Коллекцию карт Таро продают в Новосибирске за 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Свою коллекцию гадальных карт Таро новосибирец продает на одном из сайтов объявлений.
Коллекция состоит из 95 коробок с картами, в которых входят как полные наборы с прилагаемыми журналами, так и наборы без журналов. За всю коллекцию продавец запросил сумму в 40 тысяч рублей.
Все карты являются новыми. Коллекция включает в себя разнообразные наборы карт, такие как «Таро ведьм», «Таро инопланетян», «Таро дом с привидениями» и «Таро принцесс».