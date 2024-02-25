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Карты стоят несколько тысяч

Коллекцию карт Таро продают в Новосибирске за 40 тысяч рублей

25 февраля 2024, 03:28
Фото: 1MI
Карты стоят несколько тысяч
Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию карт Таро, состоящую из 95 коробок с журналами.

Свою коллекцию гадальных карт Таро новосибирец продает на одном из сайтов объявлений.

Коллекция состоит из 95 коробок с картами, в которых входят как полные наборы с прилагаемыми журналами, так и наборы без журналов. За всю коллекцию продавец запросил сумму в 40 тысяч рублей.

Все карты являются новыми. Коллекция включает в себя разнообразные наборы карт, такие как «Таро ведьм», «Таро инопланетян», «Таро дом с привидениями» и «Таро принцесс».

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