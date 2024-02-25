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Шутник заявил о минировании

Неизвестные «заминировали» новосибирский аэропорт Толмачево

25 февраля 2024, 10:19
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Шутник заявил о минировании
Аэропорт Толмачево в Новосибирске был «заминирован» неизвестными: что показала проверка?

В Новосибирске неизвестные лица сделали ложную угрозу о минировании аэропорта Толмачево. Правоохранительные органы осмотрели всю территорию воздушной гавани.

Инцидент произошел ночью 25 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Сведения о вымышленной угрозе поступили в аэропорт анонимно. На территории Толмачево не обнаружили никаких опасных или подозрительных предметов.

Эвакуация в ночное время не проводилась. В настоящее время полиция активно разыскивает злоумышленник. Проводится проверка по данному случаю.

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#Новосибирск#Полиция#Аэропорт#Толмачево#Проверка#Инцидент#Эмилия Губарева#Эвакуация
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