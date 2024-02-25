Неизвестные «заминировали» новосибирский аэропорт Толмачево

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Новосибирске неизвестные лица сделали ложную угрозу о минировании аэропорта Толмачево. Правоохранительные органы осмотрели всю территорию воздушной гавани.
Инцидент произошел ночью 25 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Сведения о вымышленной угрозе поступили в аэропорт анонимно. На территории Толмачево не обнаружили никаких опасных или подозрительных предметов.
Эвакуация в ночное время не проводилась. В настоящее время полиция активно разыскивает злоумышленник. Проводится проверка по данному случаю.