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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Новую школу построят в НСК

Новую школу на 1100 мест построят в Новосибирске — называем район

25 февраля 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Новую школу построят в НСК

Новую школу на 1100 мест построят в Новосибирске

В Новосибирске планируется возведение новой школы, способной принять 1100 учеников. Она будет располагаться в Заельцовском районе.

По информации от городской администрации, здание будет расположено на Кузьмы Минина. Представители мэрии сообщили о том, что на данный момент выбранная для строительства школы территория обременена правами третьих лиц. На этом земельном участке находятся многоквартирные жилые дома.

При этом других подходящих для создания образовательного учреждения земельных участков не обнаружено.

«Начать проектирование и строительство школы станет возможным только после освобождения данной территории», — заявили в городской администрации.
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#Образование#Новосибирск#Школа#Строительство#Мэрия#Эмилия Губарева
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