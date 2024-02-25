Новую школу на 1100 мест построят в Новосибирске — называем район

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
По информации от городской администрации, здание будет расположено на Кузьмы Минина. Представители мэрии сообщили о том, что на данный момент выбранная для строительства школы территория обременена правами третьих лиц. На этом земельном участке находятся многоквартирные жилые дома.
При этом других подходящих для создания образовательного учреждения земельных участков не обнаружено.
«Начать проектирование и строительство школы станет возможным только после освобождения данной территории», — заявили в городской администрации.