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В бар нагрянули с проверкой

Силовики нагрянули в ЛГБТ*-бар после обращения Мизулиной

25 февраля 2024, 11:37
Фото: 2ГИС
В бар нагрянули с проверкой

ЛГБТ*-бар новосибирского бизнесмена проверяют после обращения Мизулиной

После обращения Екатерины Мизулиной в полицию, силовики провели проверку в красноярском баре «Элтон Джон». Началось расследование по факту провокационной вечеринки.

Проверку бара «Элтон» и посетителей провели в связи с проведением вечеринки в День защитника Отечества 23 февраля. Полиция доставила в отделение 12 человек. Также силовики провели осмотр заведения на предмет наличия запрещенных алкогольных напитков и наркотиков.

Сейчас проводится проверка владельца клуба, компании «Элтон Джон Красноярск». Директором является Артем Демченко. Он также владеет (по данным СПАРК — числится совладельцем — Прим. ред.) подобным заведением в Новосибирске.

Кадры из бара «Элтон», в которых проводятся травести-шоу, ранее попали в интернет и привлекли внимание, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она сообщила об этом в полицию, назвав заведение ЛГБТ*-баром.

«В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации». Она сопроводила публикацию фрагментом видео с выступлением травести-артиста, который исполняет песню «Смуглянка».

Сами организаторы оправдались, что у них была специальная шоу-программа на 23 февраля, где пели артисты в костюмах военных и ничего такого в этом нет.

 

*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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