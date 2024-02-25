Силовики нагрянули в ЛГБТ*-бар после обращения Мизулиной

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Проверку бара «Элтон» и посетителей провели в связи с проведением вечеринки в День защитника Отечества 23 февраля. Полиция доставила в отделение 12 человек. Также силовики провели осмотр заведения на предмет наличия запрещенных алкогольных напитков и наркотиков.
Сейчас проводится проверка владельца клуба, компании «Элтон Джон Красноярск». Директором является Артем Демченко. Он также владеет (по данным СПАРК — числится совладельцем — Прим. ред.) подобным заведением в Новосибирске.
Кадры из бара «Элтон», в которых проводятся травести-шоу, ранее попали в интернет и привлекли внимание, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она сообщила об этом в полицию, назвав заведение ЛГБТ*-баром.
«В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации». Она сопроводила публикацию фрагментом видео с выступлением травести-артиста, который исполняет песню «Смуглянка».
Сами организаторы оправдались, что у них была специальная шоу-программа на 23 февраля, где пели артисты в костюмах военных и ничего такого в этом нет.
*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.