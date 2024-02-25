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Стало известно, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк

Стало известно, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк

25 февраля 2024, 05:02
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирске сравнили цены на билеты в российских зоопарках — какое место занимает Новосибирский зоопарк?

В России в настоящее время действует 39 зоопарков, каждый из которых периодически повышает стоимость входного билета. Самыми популярными оказались Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Ижевск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Ярославль.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отмечает, что цена входного билета может увеличиться для граждан, имеющих право на льготы, так как в прошлом году подорожали корма, вакцины, лекарства и строительные материалы.

С 1 марта этого года стоимость льготного билета увеличится на 50 рублей (то есть цена станет 250), пишет BFM-Новосибирск. Сейчас вход для всех посетителей без льгот стоит 500 рублей.

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Цены на входные билеты в зоопарки на 24 февраля 2024 года:

Московский зоопарк. Взрослый билет — 1000 ₽, для детей до 17 лет включительно — бесплатно.

Зоопарк «Лимпомо» в Нижнем Новгороде. Взрослый — 750 ₽ в будни, 800 ₽ в выходные и праздничные дни, детский (от 5 лет) — 400 ₽, для детей до 5 лет — бесплатно.

Ярославский зоопарк. Взрослый (с 14 лет) — 700 ₽, детский — 500 ₽, для детей до 7 лет — бесплатно.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Взрослый — 600 ₽, детский — 400 ₽, льготный — 400 ₽.

Ленинградский зоопарк. Взрослый — 600 ₽, льготный — 300 ₽, детский — 200 ₽.

Новосибирский зоопарк. Взрослый — 500 ₽, льготный (в том числе для детей с 7 до 16 лет) — 200 ₽, для детей до 7 лет — бесплатно.

Ростовский зоопарк. Взрослый — 400 ₽, детский (дети от 5 до 14 лет) — 150 ₽, льготный — 200 ₽.

Калининградский зоопарк. Взрослый — 400 ₽, детский — 170 ₽, льготный — 170 ₽.

Зоопарк Удмуртии (Ижевск). Взрослый — 400 ₽, детский — 100 ₽.

Екатеринбургский зоопарк. Взрослый — 350 ₽, детский — 150 ₽.

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