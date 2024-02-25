Станции новосибирской железной дороги не оборудовали для инвалидов — кого накажут

В отношении руководителя Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств было возбуждено административное дело по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг». По этой статье, предусмотрено штрафное взыскание в размере от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.