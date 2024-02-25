atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Нарушения нашла прокуратура

Станции новосибирской железной дороги не оборудовали для инвалидов — кого накажут

25 февраля 2024, 04:50
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Нарушения нашла прокуратура

Станции новосибирской железной дороги не оборудовали для инвалидов

Не оборудованные для инвалидов остановочные пункты железной дороги нашли в Новосибирской области.

При проверке остановочных пунктов железной дороги в Тогучинском районе, Западная-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения. Остановочные пункты Буготак, Льнозавод, Изынский, Кувшинка и Льниха не имели тактильно-контрастных указателей, которые помогали бы инвалидам определить край платформы. Также отсутствовала информация о правилах поведения пассажиров и мерах безопасности.

Кроме того, несколько платформ были покрыты наледью и имели снежные накаты. Платформы не обрабатывались специальными средствами против обледенения.

В отношении руководителя Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств было возбуждено административное дело по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг». По этой статье, предусмотрено штрафное взыскание в размере от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Прокуратура проверит министра образования после скандала с фото учительницы у храма
Узнать подробнее
Читайте также:
О портрете типичного преступника из Новосибирска рассказала прокуратураПрокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра НовосибирскаПрокуратура заинтересовалась чиновниками мэрии Новосибирска — что они нарушили
#Новосибирск#Проверка#Железная дорога#Нарушения#Безопасность#Штраф#Эмилия Губарева#Административное дело#Инвалиды
Подпишитесь
Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области
Вчера, 04:14
Импорт серый, цены запредельные — чем торгуют в новом магазине IKEA
Вчера, 09:41
День Защитника Отечества в Новосибирске завершили красочным салютом
Вчера, 02:37
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
23 февраля, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
23 февраля, 03:35