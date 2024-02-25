Станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла госэкспертизу

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла проверку от Федерального учреждения «Главгосэкспертиза». Изменения в проектной документации были отклонены, что препятствует ее открытию, сообщает ТГ-канал «Сибирский экспресс», ссылаясь на анонимного источника, а также общественника Евгения Митрофанова. Однако официально информацию власти пока не прокомментировали.
Причиной отказа якобы стало электроснабжение на строительном объекте, но подробности неизвестны. Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году, между станциями «Студенческая» и «Речной вокзал». Ориентировочная дата открытия была назначена на осень 2022 года. Однако открытие переносили несколько раз.
Причинами задержки стали западные санкции из-за которых пришлось менять иностранное обеспечение на отечественное. По последней информации, власти обещали открыть станцию на День города — летом 2024.