Станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла госэкспертизу

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла проверку от Федерального учреждения «Главгосэкспертиза». Изменения в проектной документации были отклонены, что препятствует ее открытию, сообщает ТГ-канал «Сибирский экспресс», ссылаясь на анонимного источника, а также общественника Евгения Митрофанова. Однако официально информацию власти пока не прокомментировали.