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Станция не прошла экспертизу

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла госэкспертизу

25 февраля 2024, 07:46
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станция не прошла экспертизу
Новосибирская станция метро «Спортивная» снова не прошла госэкспертизу: это может привести к очередной задержке ее открытия.

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла проверку от Федерального учреждения «Главгосэкспертиза». Изменения в проектной документации были отклонены, что препятствует ее открытию, сообщает ТГ-канал «Сибирский экспресс», ссылаясь на анонимного источника, а также общественника Евгения Митрофанова. Однако официально информацию власти пока не прокомментировали.

Причиной отказа якобы стало электроснабжение на строительном объекте, но подробности неизвестны. Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году, между станциями «Студенческая» и «Речной вокзал». Ориентировочная дата открытия была назначена на осень 2022 года. Однако открытие переносили несколько раз.

Причинами задержки стали западные санкции из-за которых пришлось менять иностранное обеспечение на отечественное. По последней информации, власти обещали открыть станцию на День города — летом 2024.

Дату открытия новосибирской станции «Спортивная» поменяли на День города 2024
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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Эмилия Губарева#Станция#Новосибирское метро#Спортивная
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