Участок, где погибла 13-летняя девочка, продают в Новосибирске за 610 млн

В свое время эти объекты были построены Минобороной, но строительство было прекращено в 2014 году. В 2019 году данные здания военные передали. Начальная цена участка, указанная на сайте «Земля.РФ», составляет 610 700 000 рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 21 марта 2024 года.