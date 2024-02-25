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Когда-то на участке погибла девочка

Участок, где погибла 13-летняя девочка, продают в Новосибирске за 610 млн

25 февраля 2024, 02:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Когда-то на участке погибла девочка
В Новосибирске продают участок с тремя недостроенными домами, где произошла трагедия с 13-летней девочкой пару лет назад.

На официальном портале по продаже недвижимости разместили объявление о продаже участка с тремя незавершенными строениями в Октябрьском районе Новосибирска. На этом участке произошла трагическая гибель 13-летней школьницы в июне 2021 года. Девочка с друзьями залезла в недостроенный дом и внезапно перекрытия между этажами разрушились, и ребенка насмерть придавило бетонной плитой.

Организатором аукциона является акционерное общество «Дом.РФ». Площадь продаваемого участка составляет более 3 гектаров и расположен он на улице Тополевой. На территории этого участка находятся три недостроенных дома общей площадью свыше 57,4 тысячи квадратов.

В свое время эти объекты были построены Минобороной, но строительство было прекращено в 2014 году. В 2019 году данные здания военные передали. Начальная цена участка, указанная на сайте «Земля.РФ», составляет 610 700 000 рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 21 марта 2024 года.

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