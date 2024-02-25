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ВК не работает у некоторых пользователей

«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске

25 февраля 2024, 12:42
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ВК не работает у некоторых пользователей

Новосибирцы жалуются на массовый сбой работы соцсети «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» произошел массовый сбой. В регионах России, включая Новосибирск, обнаружены трудности использования платформы.

Пользователи столкнулись с проблемами как в мобильном приложении, где наблюдалась длительная загрузка, так и в браузере, где было невозможно получить доступ к некоторым разделам, например, к группам.

В результате, пользователи не могли отправлять и получать сообщения, а иногда просматривать статистику. Об этом сообщают читатели Atas.info.

Похожий сбой уже происходил в конце января и затрагивал несколько регионов России. По данным сайта СБОЙ.РФ, проблемы с работой приложения возникли в Москве — 29%, Санкт-Петербурге — 8%, Московской области — 7%, Башкортостане — 7%, Свердловской области — 6%, Новосибирской области — 5% и в других регионах.

Фото: СБОЙ.РФ
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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева#Сбой#ВКонтакте#Мобильное приложение
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