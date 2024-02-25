«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Пользователи столкнулись с проблемами как в мобильном приложении, где наблюдалась длительная загрузка, так и в браузере, где было невозможно получить доступ к некоторым разделам, например, к группам.
В результате, пользователи не могли отправлять и получать сообщения, а иногда просматривать статистику. Об этом сообщают читатели Atas.info.
Похожий сбой уже происходил в конце января и затрагивал несколько регионов России. По данным сайта СБОЙ.РФ, проблемы с работой приложения возникли в Москве — 29%, Санкт-Петербурге — 8%, Московской области — 7%, Башкортостане — 7%, Свердловской области — 6%, Новосибирской области — 5% и в других регионах.