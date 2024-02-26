39,5 млн рублей потратят на свежий воздух в правительстве Новосибирской области

Ранее мы рассказывали о том, что правительство Новосибирской области требует от компании «ЭлинАльфа», генподрядчика строительства «Сибирь-Арены», более 3 миллиардов рублей. В судебном иске сказано, что эти деньги получены в рамках госконтракта, но являются незаконным обогащением.