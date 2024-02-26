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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Промышленный кондиционер совсем не похож на привычный нам бытовой

39,5 млн рублей потратят на свежий воздух в правительстве Новосибирской области

26 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Промышленный кондиционер совсем не похож на привычный нам бытовой

Правительство Новосибирской области хочет установить кондиционер за 39,5 млн

Региональное правительство объявило аукцион на поставку и монтаж системы кондиционирования. Речь идет о дооснащении резервного центра обработки данных

Электронный тендер на поставку и монтаж промышленного кондиционера для оборудования резервного центра обработки данных правительства Новосибирской области размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ НСО «Управление контрактной системы». За 39,559 млн рублей победитель конкурса должен будет провести обследование существующей системы вентиляции, приобрести и смонтировать новое устройство кондиционирования воздуха.

Все работы должны быть завершены до конца текущего года. Резервный центр обработки данных расположен в одном из корпусов Академпарка по адресу Николаева 11/3.

Ранее мы рассказывали о том, что правительство Новосибирской области требует от компании «ЭлинАльфа», генподрядчика строительства «Сибирь-Арены», более 3 миллиардов рублей. В судебном иске сказано, что эти деньги получены в рамках госконтракта, но являются незаконным обогащением.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Госзакупки#Тендер#Кондиционер#Вентиляция
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