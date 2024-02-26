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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Браслет для определения эмоционального состояния создают новосибирские студенты

Браслет для определения эмоционального состояния создают новосибирские студенты

26 февраля 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney
Студенты факультета радиотехники и электроники НГТУ работают над прибором, способным определять эмоциональное состояние человека. Предмет представляет собой браслет, который работает на основе биологических реакций.

Новый гаджет может дистанционно отслеживать состояние пациентов с такими заболеваниями, как тревожные расстройства, аутизм или агрессия. Разработку могут применять врачи или опекуны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Информация об изменениях передается на мобильный телефон опекуна. Информация об изменениях передается на мобильный телефон опекуна.

Сейчас молодые изобретатели работают над прототипом и приложением.

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#Наука#Новосибирск#Пациенты#Врачи#Студенты#Алёна Рогонова#Браслет#Мобильный телефон
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