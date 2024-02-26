Браслет для определения эмоционального состояния создают новосибирские студенты

Новый гаджет может дистанционно отслеживать состояние пациентов с такими заболеваниями, как тревожные расстройства, аутизм или агрессия. Разработку могут применять врачи или опекуны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Информация об изменениях передается на мобильный телефон опекуна. Информация об изменениях передается на мобильный телефон опекуна.