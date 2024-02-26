Долгострой на улице Дуси Ковальчук сдали в Новосибирске спустя 11 лет

Однако застройщик так и не смог закончить строительство, а в 2019 году он был объявлен банкротом Арбитражным судом. Права на строительство были переданы ЖСК, которому предстояло завершить строительство 14 тысяч кв. метров жилья. В феврале 2024 года долгострой был наконец завершен и дом был введен в эксплуатацию.