Долгострой на улице Дуси Ковальчук сдали в Новосибирске спустя 11 лет

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Жилой дом, состоящий из 27 этажей, по адресу Дуси Ковальчук, 378/1, д. 1, теперь готов к эксплуатации. В 2013 году ООО «Партнер-Инвест» получило разрешение на строительство этого высотного здания. Строительная компания начала работать практически сразу и привлекла средства будущих собственников.
Однако застройщик так и не смог закончить строительство, а в 2019 году он был объявлен банкротом Арбитражным судом. Права на строительство были переданы ЖСК, которому предстояло завершить строительство 14 тысяч кв. метров жилья. В феврале 2024 года долгострой был наконец завершен и дом был введен в эксплуатацию.
Прокуратура вмешалась в ситуацию и сумела восстановить права 275 обманутых дольщиков. В настоящее время уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков находится на рассмотрении в Железнодорожном районном суде Новосибирска.