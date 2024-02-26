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Дом сдали спустя 11 лет

Долгострой на улице Дуси Ковальчук сдали в Новосибирске спустя 11 лет

26 февраля 2024, 04:00
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Дом сдали спустя 11 лет
Спустя больше 10 лет в Новосибирске был сдали долгострой на улице Дуси Ковальчук.

Жилой дом, состоящий из 27 этажей, по адресу Дуси Ковальчук, 378/1, д. 1, теперь готов к эксплуатации. В 2013 году ООО «Партнер-Инвест» получило разрешение на строительство этого высотного здания. Строительная компания начала работать практически сразу и привлекла средства будущих собственников.

Фото: прокуратура

Однако застройщик так и не смог закончить строительство, а в 2019 году он был объявлен банкротом Арбитражным судом. Права на строительство были переданы ЖСК, которому предстояло завершить строительство 14 тысяч кв. метров жилья. В феврале 2024 года долгострой был наконец завершен и дом был введен в эксплуатацию.

Прокуратура вмешалась в ситуацию и сумела восстановить права 275 обманутых дольщиков. В настоящее время уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков находится на рассмотрении в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

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#Новосибирск#Строительство#Уголовное дело#Прокуратура#Долгострой#Эмилия Губарева
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