Генподрядчика ЛДС в Новосибирске поймали на незаконном получении 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
Огромную сумму требуют от генерального подрядчика строительства ледового дворца спорта. Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало в областной арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3 389 712 713 рублей. Как следует из данных картотеки арбитража, суть иска — взыскание неосновательного обогащения по государственному контракту. Однако пока иск оставлен без движения. Как сказано в определении суда, он подан с нарушением Арбитражного процессуального кодекса.
«К исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка», — говорится в документе.
Истцу предложено в срок до 13 марта устранить замечания, в противном случае иск будет возвращен.
Ранее Алексей Грибан, глава ООО «ЭлинАльфа», которое выступало генеральным подрядчиком строительства ЛДС на левом берегу Оби, оштрафовали на 106 млн рублей за срыв сроков строительства.
Еще раньше в отношении директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика было возбуждено три уголовных дела, общая сумма ущерба городскому бюджету — 570 млн рублей. Дела связаны с многочисленными нарушениями, допущенными при строительстве инфраструктуры у ЛДС «Арена».
А в середине февраля начался судебный процесс над Михаилом Воловичем, генеральным директором компании «Строймонтаж», которая выступала одном из подрядчиков строительства ЛДС. Согласно материалам дела, он получил приблизительно 6 миллионов рублей от двух коммерческих организаций в обмен на предоставление заказов для строительства ЛДС. Воловичу предъявлено обвинение в хищении 286 млн рублей.
ЛДС «Сибирь-Арена» открыли в августе 2023 года. Строительство ледовой арены началось в 2019, сдать ее планировали летом 2022 года. К финалу стройка подорожала с первоначальных 3,5 до 14,4 млрд рублей. Это объяснили удорожанием материалов, вызванных санкциями в отношении России.