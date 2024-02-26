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Стоительство ЛДС постоянно сопровождали скандалы

Генподрядчика ЛДС в Новосибирске поймали на незаконном получении 3 млрд рублей

26 февраля 2024, 05:13
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Стоительство ЛДС постоянно сопровождали скандалы

С генподрядчика «Сибирь-Арены» требуют 3 млрд рублей за незаконное обогащение

Иск к московской компании «ЭлинАльфа» подала структура правительства Новосибирской области. Стройка продолжалась значительно дольше, чем запланировано, сопровождалась рядом скандалов и подрожала в несколько раз от первоначальной сметы

Огромную сумму требуют от генерального подрядчика строительства ледового дворца спорта. Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало в областной арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3 389 712 713 рублей. Как следует из данных картотеки арбитража, суть иска — взыскание неосновательного обогащения по государственному контракту. Однако пока иск оставлен без движения. Как сказано в определении суда, он подан с нарушением Арбитражного процессуального кодекса.

«К исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка», — говорится в документе.

Истцу предложено в срок до 13 марта устранить замечания, в противном случае иск будет возвращен.

Ранее Алексей Грибан, глава ООО «ЭлинАльфа», которое выступало генеральным подрядчиком строительства ЛДС на левом берегу Оби, оштрафовали на 106 млн рублей за срыв сроков строительства.

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Еще раньше в отношении директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика было возбуждено три уголовных дела, общая сумма ущерба городскому бюджету — 570 млн рублей. Дела связаны с многочисленными нарушениями, допущенными при строительстве инфраструктуры у ЛДС «Арена».

А в середине февраля начался судебный процесс над Михаилом Воловичем, генеральным директором компании «Строймонтаж», которая выступала одном из подрядчиков строительства ЛДС. Согласно материалам дела, он получил приблизительно 6 миллионов рублей от двух коммерческих организаций в обмен на предоставление заказов для строительства ЛДС. Воловичу предъявлено обвинение в хищении 286 млн рублей.

ЛДС «Сибирь-Арена» открыли в августе 2023 года. Строительство ледовой арены началось в 2019, сдать ее планировали летом 2022 года. К финалу стройка подорожала с первоначальных 3,5 до 14,4 млрд рублей. Это объяснили удорожанием материалов, вызванных санкциями в отношении России.

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