Коллекцию из 4 тысяч спичечных этикеток продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
В Новосибирске на популярном сайте объявлений стала доступна для продажи огромная коллекция спичечных этикеток. Цена не указана, но сообщается, что возможен торг.
На фотографиях, прилагаемых к объявлению, представлена обширная коллекция спичечных этикеток. Всего их более 4 тысяч, с изображениями животных, транспорта, цветов, танцоров и спортсменов и других.
Продавец отмечает, что этикетки датируются периодом 50-60-х годов прошлого столетия. Напомним, что ранее в Новосибирске выставили на продажу коллекцию ярлычков от чая из разных стран.