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Коллекция очень редкая

Коллекцию из 4 тысяч спичечных этикеток продают в Новосибирске

26 февраля 2024, 02:46
Фото: Авито
Коллекция очень редкая
В Новосибирске выставлена на продажу коллекция спичечных этикеток, состоящая из более чем 4 тысяч разных изображений.

В Новосибирске на популярном сайте объявлений стала доступна для продажи огромная коллекция спичечных этикеток. Цена не указана, но сообщается, что возможен торг.

На фотографиях, прилагаемых к объявлению, представлена обширная коллекция спичечных этикеток. Всего их более 4 тысяч, с изображениями животных, транспорта, цветов, танцоров и спортсменов и других.

Продавец отмечает, что этикетки датируются периодом 50-60-х годов прошлого столетия. Напомним, что ранее в Новосибирске выставили на продажу коллекцию ярлычков от чая из разных стран.

Коллекцию ярлычков от чая из разных стран продают в Новосибирске
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