Красавицы «Великолепного века» — среди нас: как живут актрисы сегодня

Немецкая актриса Мерьем Узерли (Хюррем-султан) благодаря сериалу оказалась в большом кино. Но проект стоил ей немало сил и нервов. В 2013 году она простилась с «Великолепным веком» и посвятила себя новому амплуа: в 2014 году впервые стала мамой, а в 2021-м подарила дочери сестру. Об этом сообщает newia.