Красавицы «Великолепного века» — среди нас: как живут актрисы сегодня

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Немецкая актриса Мерьем Узерли (Хюррем-султан) благодаря сериалу оказалась в большом кино. Но проект стоил ей немало сил и нервов. В 2013 году она простилась с «Великолепным веком» и посвятила себя новому амплуа: в 2014 году впервые стала мамой, а в 2021-м подарила дочери сестру. Об этом сообщает newia.
У Пелин Карахан (Михримах-султан) во время проекта рухнул первый брак. Но вскоре она создала новую семью и родила двоих мальчиков.
Нур Феттахоглу (Махидевран-султан) пришла в проект будучи востребованной актрисой. Она мастерски справилась с ролью неприятной интриганки, хотя в жизни совсем не такая. Впрочем, личного счастья ей судьба не отмерила: Нур дважды в разводе, сама растит дочь.
Небахат Чехре (Валиде-султан) во время съемок перевалило за 70. У нее впечатляющее профессиональное прошлое, где есть яркие кинороли, опыт певицы и модели. После развода она живет одна.
Сельма Эргеч (Хатидже-султан) родилась в Германии, выучилась на медика и попала в кино по случайности. «Великолепный век», ее вторая киноработа, оказался для нее уникальной возможностью стать популярной актрисой, счастливой женой и мамой дочери.
Мерве Болугур (Нурбану-султан) в кино родила от шехзаде Селима. В жизни она не спешит обзаводиться семьей и придирчиво выбирает мужчину из толпы поклонников.