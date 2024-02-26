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Красавицы «Великолепного века» — среди нас: как живут актрисы сегодня

Красавицы «Великолепного века» — среди нас: как живут актрисы сегодня

26 февраля 2024, 15:11
Фото: kinopoisk.ru
Последнюю серию многосерийного фильма «Великолепный век» показали несколько лет назад, но зрители продолжают следить за событиями в жизни звезд, которые снимались в проекте.

Немецкая актриса Мерьем Узерли (Хюррем-султан) благодаря сериалу оказалась в большом кино. Но проект стоил ей немало сил и нервов. В 2013 году она простилась с «Великолепным веком» и посвятила себя новому амплуа: в 2014 году впервые стала мамой, а в 2021-м подарила дочери сестру. Об этом сообщает newia.

У Пелин Карахан (Михримах-султан) во время проекта рухнул первый брак. Но вскоре она создала новую семью и родила двоих мальчиков.

Нур Феттахоглу (Махидевран-султан) пришла в проект будучи востребованной актрисой. Она мастерски справилась с ролью неприятной интриганки, хотя в жизни совсем не такая. Впрочем, личного счастья ей судьба не отмерила: Нур дважды в разводе, сама растит дочь.

Небахат Чехре (Валиде-султан) во время съемок перевалило за 70. У нее впечатляющее профессиональное прошлое, где есть яркие кинороли, опыт певицы и модели. После развода она живет одна.

Сельма Эргеч (Хатидже-султан) родилась в Германии, выучилась на медика и попала в кино по случайности. «Великолепный век», ее вторая киноработа, оказался для нее уникальной возможностью стать популярной актрисой, счастливой женой и мамой дочери.

Мерве Болугур (Нурбану-султан) в кино родила от шехзаде Селима. В жизни она не спешит обзаводиться семьей и придирчиво выбирает мужчину из толпы поклонников.

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