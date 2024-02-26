Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн

Квартира имеет планировку, состоящую из кухни-гостиной с большим окном-эркером, просторной детской комнаты и спальни. Дом, в котором расположена квартира, огорожен, а также оборудован многоуровневой системой безопасности. Для входа в здание используются пропуска.