Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
Жилье расположено на 10-м этаже 17-этажного дома и обладает потрясающим видом на Центральный парк. Продавцы просят за него сумму в 35 млн рублей.
Квартира имеет планировку, состоящую из кухни-гостиной с большим окном-эркером, просторной детской комнаты и спальни. Дом, в котором расположена квартира, огорожен, а также оборудован многоуровневой системой безопасности. Для входа в здание используются пропуска.
Покупателям также доступен трехуровневый подземный паркинг. Вместе с квартирой можно приобрести два парковочных места.