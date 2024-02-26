atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:14

Published Сегодня, 01:14

Modified Сегодня, 01:16

Updated Сегодня, 01:16

Квартира стоит несколько млн

Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн

26 февраля 2024, 01:14
Фото: novosibirsk.n1.ru
Квартира стоит несколько млн
Выставлена на продажу элитная четырехкомнатная квартира в центре Новосибирска.

Жилье расположено на 10-м этаже 17-этажного дома и обладает потрясающим видом на Центральный парк. Продавцы просят за него сумму в 35 млн рублей.

Фото: novosibirsk.n1.ru

Квартира имеет планировку, состоящую из кухни-гостиной с большим окном-эркером, просторной детской комнаты и спальни. Дом, в котором расположена квартира, огорожен, а также оборудован многоуровневой системой безопасности. Для входа в здание используются пропуска.

Покупателям также доступен трехуровневый подземный паркинг. Вместе с квартирой можно приобрести два парковочных места.

Участок, где погибла 13-летняя девочка, продают в Новосибирске за 610 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия продала свою долю в здании новосибирского автовокзала за 32 млн рублейТрехэтажный коттедж с кинозалом продают в Новосибирске за 75 млн рублейЭлитный коттедж в стиле хай-тек продают под Новосибирском за 150 млн
#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Квартира#Центральный парк#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы
Сегодня, 02:40
Стали известны подробности выстрела в окно в Новосибирске
Сегодня, 02:02
В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске
Вчера, 15:02
Силовики нагрянули в ЛГБТ*-бар после обращения Мизулиной
Вчера, 11:37
Новосибирцы выстроились в километровую очередь на концерт SHAMAN`a
Вчера, 13:32