Лучшего дояра выберут на сельской спартакиаде в Новосибирской области

Юбилейная десятая зимняя спартакиада муниципальных районов пройдет в Бердске с 29 февраля по 3 марта. Команды из всех районов Новосибирской области будут состязаться в соревнованиях по хоккею, биатлону, мини-футболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, шашкам, шахматам и конькобежному спорту.