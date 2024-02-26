Лучшего дояра выберут на сельской спартакиаде в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Юбилейная десятая зимняя спартакиада муниципальных районов пройдет в Бердске с 29 февраля по 3 марта. Команды из всех районов Новосибирской области будут состязаться в соревнованиях по хоккею, биатлону, мини-футболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, шашкам, шахматам и конькобежному спорту.
Особый интерес вызывает многоборье дояров и механизаторов, а так же состязания спортивных семей.
«Спортивные семьи соперничают в дартсе, лыжных гонках и комбинированной эстафете, где дети ведут мяч клюшкой, мамы несут ведра с коромыслами, а папы запрягают коня», — сообщил Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
Церемония торжественного открытия спартакиады пройдет 2 марта в 13:00 на площади Максима Горького.