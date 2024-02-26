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Published Сегодня, 03:37

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Updated Сегодня, 03:39

Состязания дояров и механизаторов вызывают особый интерес

Лучшего дояра выберут на сельской спартакиаде в Новосибирской области

26 февраля 2024, 03:37
Фото: 1MI
Состязания дояров и механизаторов вызывают особый интерес

Зимняя сельская спартакиада пройдет в городе Бердске Новосибирской области

Соревнования стартуют на этой неделе в городе-спутнике Новосибирска Бердске

Юбилейная десятая зимняя спартакиада муниципальных районов пройдет в Бердске с 29 февраля по 3 марта. Команды из всех районов Новосибирской области будут состязаться в соревнованиях по хоккею, биатлону, мини-футболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, шашкам, шахматам и конькобежному спорту.

Особый интерес вызывает многоборье дояров и механизаторов, а так же состязания спортивных семей.

«Спортивные семьи соперничают в дартсе, лыжных гонках и комбинированной эстафете, где дети ведут мяч клюшкой, мамы несут ведра с коромыслами, а папы запрягают коня», — сообщил Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Церемония торжественного открытия спартакиады пройдет 2 марта в 13:00 на площади Максима Горького.

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