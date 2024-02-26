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Полицейским пришлось составить немало протоколов

Малолетний в секс-шопе и кража коллекционного виски — что творили на 23 февраля

26 февраля 2024, 09:08
Фото: ВК / Агентство безопасности ГВАРДИЯ
Полицейским пришлось составить немало протоколов

На 23 февраля новосибирец устроил малолетнему сыну поход в секс-шоп

С 23 по 25 февраля в России прошли «длинные» выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. В эти дни сотрудникам охранного агентства «ГВАРДИЯ» пришлось немало потрудиться.

Уже в праздничную пятницу, 23 февраля, бойцов ГБР вызвали «тревожной» кнопкой в секс-шоп, расположенный на территории Ленинского района. Причиной стало неадекватное поведение семьи с маленьким мальчиком. Отец семейства счел, что ребенок уже достаточно вырос для изучения вибраторов и остальных интимных игрушек. При этом мальчику не исполнилось семи лет.

«Заведя ребенка внутрь, мужчина заявил: „Мой пацан — что хочу, то и делаю“. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР выпроводили из магазина всю семью, включая ее совершеннолетних членов», — сообщается в паблике охранного агентства в социальной сети «ВКонтакте».
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В субботу, 24 февраля, сотрудников агентства вызвали на кражу в алкомаркет по улице Ватутина, где мужчина украл бутылку коллекционного шотландского виски The Macallan двенадцатилетней выдержки стоимостью 13 тысяч рублей. Уже в воскресенье, 25 февраля, сибиряка задержали в магазине на улице Титова.

Свое пристрастие к элитному односолодовому алкоголю задержанный объяснил необходимостью отблагодарить челюстно-лицевого хирурга за сложную операцию. Медик должен был якобы получить подарки в понедельник, 26 февраля. Мужчина передан полицейским.

Напомним, что перетрусивший новосибирец выпил водки перед удалением зуба.

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