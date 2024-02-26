Малолетний в секс-шопе и кража коллекционного виски — что творили на 23 февраля

Уже в праздничную пятницу, 23 февраля, бойцов ГБР вызвали «тревожной» кнопкой в секс-шоп, расположенный на территории Ленинского района. Причиной стало неадекватное поведение семьи с маленьким мальчиком. Отец семейства счел, что ребенок уже достаточно вырос для изучения вибраторов и остальных интимных игрушек. При этом мальчику не исполнилось семи лет.