Малолетний в секс-шопе и кража коллекционного виски — что творили на 23 февраля

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Уже в праздничную пятницу, 23 февраля, бойцов ГБР вызвали «тревожной» кнопкой в секс-шоп, расположенный на территории Ленинского района. Причиной стало неадекватное поведение семьи с маленьким мальчиком. Отец семейства счел, что ребенок уже достаточно вырос для изучения вибраторов и остальных интимных игрушек. При этом мальчику не исполнилось семи лет.
«Заведя ребенка внутрь, мужчина заявил: „Мой пацан — что хочу, то и делаю“. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР выпроводили из магазина всю семью, включая ее совершеннолетних членов», — сообщается в паблике охранного агентства в социальной сети «ВКонтакте».
В субботу, 24 февраля, сотрудников агентства вызвали на кражу в алкомаркет по улице Ватутина, где мужчина украл бутылку коллекционного шотландского виски The Macallan двенадцатилетней выдержки стоимостью 13 тысяч рублей. Уже в воскресенье, 25 февраля, сибиряка задержали в магазине на улице Титова.
Свое пристрастие к элитному односолодовому алкоголю задержанный объяснил необходимостью отблагодарить челюстно-лицевого хирурга за сложную операцию. Медик должен был якобы получить подарки в понедельник, 26 февраля. Мужчина передан полицейским.
Напомним, что перетрусивший новосибирец выпил водки перед удалением зуба.