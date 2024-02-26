Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы

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На молодую учительницу из Куйбышева анонимно пожаловались в новосибирский Минобр. Причиной стали якобы непристойные фотографии с мужем, опубликованные на ее личной странице в соцсетях. Речь шла о снимках у храма со свадьбы. Однако в самом министерстве говорят, что это не так — возмущения вызвали другие фото.
Ведомство, которое до этого «провело беседу» с учительницей (чем сильно разозлил многих), опубликовало в своем официальном аккаунте официальное заявление:
«Официальный ответ министерства, который использовали соцсети, был подготовлен на обращение, поступившее в адрес министерства от жителя города Куйбышева. Это обращение содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике. Таким образом, произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях».
Затем, в том же сообщении, Министерство образования выложило уже удаленные фотографии этой учительницы. Каждый новосибирец мог сделать вывод, насколько данные снимки были аморальными (на кадрах 7-летней давности педагог со своим уже нынешним мужем целуется). Как отметил депутат Ростислав Антонов:
«Если Министерство образования считает эти фотографии „интимными“, или аморальными, то распространять их в отношении третьих лиц он точно не имеет никакого права и может получить иск в суд. 2024 год объявлен в России годом семьи и фотографии счастливой семейной жизни учителя из Куйбышева (вполне пристойные, на мой взгляд) должны служить примером, а не поводом для травли».
Эта история может дойти до федерального уровня и если это произойдет, простой шумихой министерство не отделается. Примечательно, что новосибирцы не просто поддерживают учительницу на словах, они добиваются от Министерства любых извинений перед педагогом.
В официальной ВК-группе ведомство, где был опубликован комментарий, во-первых — закрыл эти комментарии, во-вторых, начал чистить негативные высказывания по данной ситуации. Однако сибиряков это не останавливает. Приведем некоторые из сообщений:
«Вы там перед девушкой извиниться не хотите ли? Мало того, что не заступились за учителя (по факту там вполне приличные фото), так ещё и сами выставили фотографии на показ пытаясь доказать свою „правоту“;
«Это, что за министерство образования… чего? какого? На фотографии всё достойно, красиво, всё счастливы. Вы, там, что усмотрели?»;
«Почему у министерства закрыты комментарии под некоторыми постами, которые как я понимаю им особо неугодны?».