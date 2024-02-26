atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

Новосибирцы встали на защиту педагога

Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы

26 февраля 2024, 02:40
Фото: 1MI
Новосибирцы встали на защиту педагога

Новосибирский минобр раскритиковали после публикации личных фото учительницы

История с преследованием учительницы из Новосибирской области, которую обвинили в размещении фото якобы интимного характера в социальных сетях, получила неожиданное развитие. Новосибирцы встали на защиту педагога после вмешательства министерства образования.

На молодую учительницу из Куйбышева анонимно пожаловались в новосибирский Минобр. Причиной стали якобы непристойные фотографии с мужем, опубликованные на ее личной странице в соцсетях. Речь шла о снимках у храма со свадьбы. Однако в самом министерстве говорят, что это не так — возмущения вызвали другие фото.

Ведомство, которое до этого «провело беседу» с учительницей (чем сильно разозлил многих), опубликовало в своем официальном аккаунте официальное заявление:

«Официальный ответ министерства, который использовали соцсети, был подготовлен на обращение, поступившее в адрес министерства от жителя города Куйбышева. Это обращение содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике. Таким образом, произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях».
Прокуратура проверит министра образования после скандала с фото учительницы у храма
Узнать подробнее

Затем, в том же сообщении, Министерство образования выложило уже удаленные фотографии этой учительницы. Каждый новосибирец мог сделать вывод, насколько данные снимки были аморальными (на кадрах 7-летней давности педагог со своим уже нынешним мужем целуется). Как отметил депутат Ростислав Антонов:

«Если Министерство образования считает эти фотографии „интимными“, или аморальными, то распространять их в отношении третьих лиц он точно не имеет никакого права и может получить иск в суд. 2024 год объявлен в России годом семьи и фотографии счастливой семейной жизни учителя из Куйбышева (вполне пристойные, на мой взгляд) должны служить примером, а не поводом для травли».

Эта история может дойти до федерального уровня и если это произойдет, простой шумихой министерство не отделается. Примечательно, что новосибирцы не просто поддерживают учительницу на словах, они добиваются от Министерства любых извинений перед педагогом.

такое фото опубликовал Минобртакое фото опубликовал Минобр
такое фото опубликовал Минобр
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
Узнать подробнее

В официальной ВК-группе ведомство, где был опубликован комментарий, во-первых — закрыл эти комментарии, во-вторых, начал чистить негативные высказывания по данной ситуации. Однако сибиряков это не останавливает. Приведем некоторые из сообщений:

«Вы там перед девушкой извиниться не хотите ли? Мало того, что не заступились за учителя (по факту там вполне приличные фото), так ещё и сами выставили фотографии на показ пытаясь доказать свою „правоту“;

«Это, что за министерство образования… чего? какого? На фотографии всё достойно, красиво, всё счастливы. Вы, там, что усмотрели?»;

«Почему у министерства закрыты комментарии под некоторыми постами, которые как я понимаю им особо неугодны?».

Читайте также:
Скандал вокруг «интимных» фото новосибирской учительницы дошел до БастрыкинаУчительницу заставили извиняться за «интимные фото» у храма
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Учительница#Чиновники#Фотографии#Эмилия Губарева#Комментарии#Минобр
Подпишитесь
Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн
Сегодня, 01:14
Стали известны подробности выстрела в окно в Новосибирске
Сегодня, 02:02
В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске
Вчера, 15:02
Силовики нагрянули в ЛГБТ*-бар после обращения Мизулиной
Вчера, 11:37
Новосибирцы выстроились в километровую очередь на концерт SHAMAN`a
Вчера, 13:32