Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы

На молодую учительницу из Куйбышева анонимно пожаловались в новосибирский Минобр. Причиной стали якобы непристойные фотографии с мужем, опубликованные на ее личной странице в соцсетях. Речь шла о снимках у храма со свадьбы. Однако в самом министерстве говорят, что это не так — возмущения вызвали другие фото.