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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Россиянам индексируют социальные пенсии с 1 апреля

Минтруда: кто из россиян имеет право на рост социальных пенсий

26 февраля 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
Россиянам индексируют социальные пенсии с 1 апреля

С 1 апреля новосибирцам увеличат социальную пенсию на 7,5%

1 апреля произойдет ежегодная индексация социальных пенсий. В 2024 году рост составит 7,5%.

Право на получение социальных пенсий имеет ряд категорий граждан. В первую очередь, к ним относятся новосибирцы, по тем или иным причинам не набравшие нужного стажа для получения страховой пенсии. Все без исключения инвалиды — как взрослые, так и дети — тоже должны получать страховую пенсию.

Отдельным видом социальных пенсий является выплата по факту потери кормильца. В первую очередь, ее получают лица, не достигшие восемнадцати лет и потерявшие одного или обоих родителей. Однако выплачивать ее могут и нетрудоспособным взрослым.

Все вышеуказанные категории получат увеличенную социальную пенсию с 1 апреля. Повышение коснется 4,1 миллиона человек. На данные цели выделено 37,5 миллиарда рублей из государственного бюджета, сообщает newia.ru со ссылкой на Минтруда.

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Выплаты будут проходить через отделения Социального фонда России в регионах. Пенсия по старости и инвалидности назначается автоматически. В остальных случаях необходимо подавать заявление с полным пакетом документов в отделении СФР, в МФЦ и онлайн-способом через портал «Госуслуги».

Напомним, что в Новосибирской области подскочили цены на фрукты и овощи.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Пенсионеры#Александр Ляхов#Социальные пенсии
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