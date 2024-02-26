Минтруда: кто из россиян имеет право на рост социальных пенсий

Право на получение социальных пенсий имеет ряд категорий граждан. В первую очередь, к ним относятся новосибирцы, по тем или иным причинам не набравшие нужного стажа для получения страховой пенсии. Все без исключения инвалиды — как взрослые, так и дети — тоже должны получать страховую пенсию.