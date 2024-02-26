Минтруда: кто из россиян имеет право на рост социальных пенсий

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Право на получение социальных пенсий имеет ряд категорий граждан. В первую очередь, к ним относятся новосибирцы, по тем или иным причинам не набравшие нужного стажа для получения страховой пенсии. Все без исключения инвалиды — как взрослые, так и дети — тоже должны получать страховую пенсию.
Отдельным видом социальных пенсий является выплата по факту потери кормильца. В первую очередь, ее получают лица, не достигшие восемнадцати лет и потерявшие одного или обоих родителей. Однако выплачивать ее могут и нетрудоспособным взрослым.
Все вышеуказанные категории получат увеличенную социальную пенсию с 1 апреля. Повышение коснется 4,1 миллиона человек. На данные цели выделено 37,5 миллиарда рублей из государственного бюджета, сообщает newia.ru со ссылкой на Минтруда.
Выплаты будут проходить через отделения Социального фонда России в регионах. Пенсия по старости и инвалидности назначается автоматически. В остальных случаях необходимо подавать заявление с полным пакетом документов в отделении СФР, в МФЦ и онлайн-способом через портал «Госуслуги».
Напомним, что в Новосибирской области подскочили цены на фрукты и овощи.