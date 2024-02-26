Мошенники выманивают у новосибирцев деньги под видом их начальников

Мошенники придумали новый трюк. Они создают в мессенджерах аккаунты начальников и пишут от их имени. Сначала с ничего не подозревающим сотрудником общаются через сообщения, затем к делу подключается лжекуратор из правоохранительных органов, пишет «КП-Новосибирск».