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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Мошенники все чаще используют в своей деятельности современные технологии

Мошенники выманивают у новосибирцев деньги под видом их начальников

26 февраля 2024, 03:29
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники все чаще используют в своей деятельности современные технологии
Мошенники придумали новый способ, как вызвать доверие у новосибирцев и развести их на деньги. Они пишут им от лица их начальников.

Мошенники придумали новый трюк. Они создают в мессенджерах аккаунты начальников и пишут от их имени. Сначала с ничего не подозревающим сотрудником общаются через сообщения, затем к делу подключается лжекуратор из правоохранительных органов, пишет «КП-Новосибирск».

Подполковник новосибирского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Михаил Слабухо рассказал, что работа мошенников становится более технологичной. Преступники заранее изучают жертву — узнают место работы, устанавливают личность его руководителя. Известны семейное положение, имена родных, даже марка автомобиля. Не удивляйтесь — всё это есть в интернете.

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Мошенники могут написать или позвонить главному бухгалтеру и приказать срочно перевести деньги на определенные счета. Для убедительности к беседе могут привлечь мнимого сотрудника ФСБ.

Зачастую мошенники действуют под видом не непосредственного начальника, а гендиректора или руководителя учреждения, с которым сотрудник общается крайне редко или не общается вовсе.

Фото: «КП-Новосибирск»

Так, житель Новосибирска в мессенджере получил сообщение от «двойника» своего руководителя. На аватарке была реальная фотография, аккаунт был подписан его именем.

«Пишу вам по серьезному делу. С вами связывался сотрудник ФСБ, который проводит внутреннюю служебную проверку нашего предприятия. Я встречался с ним, и он предоставил мне перечень, сотрудников с которыми хочет провести беседу. В том числе назвал вас», — пишет собеседник.

Спустя пару минут жертве звонит человек и представляется сотрудником Федеральной службы безопасности. Предупреждает: вопрос конфиденциального характера.

Если жертва оказывается несговорчивой, ей угрожают увольнением или предлагают приехать и поговорить.

В этом случае на новосибирца не удалось надавить, и мошенники ушли ни с чем.

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