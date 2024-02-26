Мошенники выманивают у новосибирцев деньги под видом их начальников

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Мошенники придумали новый трюк. Они создают в мессенджерах аккаунты начальников и пишут от их имени. Сначала с ничего не подозревающим сотрудником общаются через сообщения, затем к делу подключается лжекуратор из правоохранительных органов, пишет «КП-Новосибирск».
Подполковник новосибирского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Михаил Слабухо рассказал, что работа мошенников становится более технологичной. Преступники заранее изучают жертву — узнают место работы, устанавливают личность его руководителя. Известны семейное положение, имена родных, даже марка автомобиля. Не удивляйтесь — всё это есть в интернете.
Мошенники могут написать или позвонить главному бухгалтеру и приказать срочно перевести деньги на определенные счета. Для убедительности к беседе могут привлечь мнимого сотрудника ФСБ.
Зачастую мошенники действуют под видом не непосредственного начальника, а гендиректора или руководителя учреждения, с которым сотрудник общается крайне редко или не общается вовсе.
Так, житель Новосибирска в мессенджере получил сообщение от «двойника» своего руководителя. На аватарке была реальная фотография, аккаунт был подписан его именем.
«Пишу вам по серьезному делу. С вами связывался сотрудник ФСБ, который проводит внутреннюю служебную проверку нашего предприятия. Я встречался с ним, и он предоставил мне перечень, сотрудников с которыми хочет провести беседу. В том числе назвал вас», — пишет собеседник.
Спустя пару минут жертве звонит человек и представляется сотрудником Федеральной службы безопасности. Предупреждает: вопрос конфиденциального характера.
Если жертва оказывается несговорчивой, ей угрожают увольнением или предлагают приехать и поговорить.
В этом случае на новосибирца не удалось надавить, и мошенники ушли ни с чем.