Мусороперевозчик купил 600 смартфонов — как их будут использовать

В Новосибирской области МУП «САХ» внедряет уникальную систему контроля за работой коммунальной техники. Для этого было приобретено 600 смартфонов, сумма контракта составила 8,6 миллионов рублей. На них установили приложение программно-аналитического комплекса TKOWork, который был разработан специально для Новосибирской области. До конца февраля все смартфоны передадут водителям мусоровозов.