Мусороперевозчик купил 600 смартфонов — как их будут использовать

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В Новосибирской области МУП «САХ» внедряет уникальную систему контроля за работой коммунальной техники. Для этого было приобретено 600 смартфонов, сумма контракта составила 8,6 миллионов рублей. На них установили приложение программно-аналитического комплекса TKOWork, который был разработан специально для Новосибирской области. До конца февраля все смартфоны передадут водителям мусоровозов.
«Система централизованно контролирует работу коммунальной техники: ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков. Данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств передаются в режиме реального времени на ВЕБ-портал», — говорится в сообщении регоператора.
Кроме того, приобретены устройства спутниковой навигации, которые установили на спецмашины МУП «САХ». На текущий момент в системе зарегистрированы уже 420 мусоровозов.