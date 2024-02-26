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Смартфоны со специальной программой получат водители мусоровозов

Мусороперевозчик купил 600 смартфонов — как их будут использовать

26 февраля 2024, 06:38
Фото: atas.info
Смартфоны со специальной программой получат водители мусоровозов

МУП «САХ» внедряет в Новосибирской области новую систему контроля

Региональный оператор по обращению с отходами рассказал о внедрении новой системы технико-аналитического контроля и о том, какую роль в ней играют смартфоны в руках водителей мусоровозов

В Новосибирской области МУП «САХ» внедряет уникальную систему контроля за работой коммунальной техники. Для этого было приобретено 600 смартфонов, сумма контракта составила 8,6 миллионов рублей. На них установили приложение программно-аналитического комплекса TKOWork, который был разработан специально для Новосибирской области. До конца февраля все смартфоны передадут водителям мусоровозов.

«Система централизованно контролирует работу коммунальной техники: ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков. Данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств передаются в режиме реального времени на ВЕБ-портал», — говорится в сообщении регоператора.

Кроме того, приобретены устройства спутниковой навигации, которые установили на спецмашины МУП «САХ». На текущий момент в системе зарегистрированы уже 420 мусоровозов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Водитель#Контроль#МУП САХ#Мусоровоз#Смартфоны
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