Несколько рейсов задержали в новосибирском аэропорту Толмачево — в чем причина

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Published Сегодня, 03:40
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26 февраля в аэропорту Толмачево вылеты несколько самолетов были задержаны. Прибывающие рейсы направлены в соседние города на запасные аэропорты: из Сургута авиакомпании «ЮТэйр», из Иркутска от S7; из Москвы от «Смартавиа».
На более позднее время из Толмачево перенесли вылет в Братск, Норильск, Иркутск и два рейса в Москву. Причины задержки официально не уточняются, но по словам очевидцев, связано это с сильным туманом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что неизвестные «заминировали» аэропорт Толмачево. Инцидент произошел ночью 25 февраля. Однако на территории Толмачево не обнаружили никаких опасных или подозрительных предметов.