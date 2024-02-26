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Рейсы были задержаны

Несколько рейсов задержали в новосибирском аэропорту Толмачево — в чем причина

26 февраля 2024, 03:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Рейсы были задержаны

Несколько рейсов задержали в новосибирском аэропорту Толмачево из-за тумана

Несколько рейсов задержаны в Толмачево из-за плотного тумана: прибывающие самолеты отправлены в другие аэропорты.

26 февраля в аэропорту Толмачево вылеты несколько самолетов были задержаны. Прибывающие рейсы направлены в соседние города на запасные аэропорты: из Сургута авиакомпании «ЮТэйр», из Иркутска от S7; из Москвы от «Смартавиа».

На более позднее время из Толмачево перенесли вылет в Братск, Норильск, Иркутск и два рейса в Москву. Причины задержки официально не уточняются, но по словам очевидцев, связано это с сильным туманом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что неизвестные «заминировали» аэропорт Толмачево. Инцидент произошел ночью 25 февраля. Однако на территории Толмачево не обнаружили никаких опасных или подозрительных предметов.

Неизвестные «заминировали» новосибирский аэропорт Толмачево
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#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Туман#Эмилия Губарева#Рейсы
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