Новосибирсец едва не умер возле Северного кладбища — что произошло

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Инцидент произошел в ночь на 25 февраля на улице Новоуральской в Пашино. По сообщению региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля был совсем молодой шофер, умудрившийся сбить запоздавшего прохожего.
«В 00.45 ночи водитель Nissan Wingroad совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части в попутном направлении. 39-летний мужчина был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла в районе Северного кладбища в ночное время. Что поспособствовало происшествию, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
При этом это не единственное ДТП в Пашино. В прошлый понедельник женщина на Suzuki на полной скорости сбила ученика начальной школы. Мальчик находится в больнице.
Напомним, что в Ленинском районе сбили женщину с ребенком.