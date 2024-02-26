atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

ДТП произошло рядом с кладбищем

Новосибирсец едва не умер возле Северного кладбища — что произошло

26 февраля 2024, 09:07
Фото: 1MI
ДТП произошло рядом с кладбищем

В полночь водитель сбил пешехода у Северного кладбища в Новосибирске

В Новосибирске в праздничные выходные произошло ДТП. Ночью водитель сбил мужчину в районе кладбища.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля на улице Новоуральской в Пашино. По сообщению региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля был совсем молодой шофер, умудрившийся сбить запоздавшего прохожего.

«В 00.45 ночи водитель Nissan Wingroad совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части в попутном направлении. 39-летний мужчина был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в районе Северного кладбища в ночное время. Что поспособствовало происшествию, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Женщина на Suzuki на полном ходу сбила школьника в Пашино
Узнать подробнее

При этом это не единственное ДТП в Пашино. В прошлый понедельник женщина на Suzuki на полной скорости сбила ученика начальной школы. Мальчик находится в больнице.

Напомним, что в Ленинском районе сбили женщину с ребенком.

Проехал на красный свет: в Новосибирске женщина и ребенок пострадали в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Доставили в больницу: три пассажира пострадали в ДТП в центре НовосибирскаВ топ регионов по приросту ДТП за год попала Новосибирская областьВодитель Infiniti устроил ДТП в Новосибирске и вернулся к пострадавшим
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Гибдд#Кладбище#Александр Ляхов
Подпишитесь
Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы
Сегодня, 02:40
Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн
Сегодня, 01:14
Стали известны подробности выстрела в окно в Новосибирске
Сегодня, 02:02
В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске
Вчера, 15:02
Силовики нагрянули в ЛГБТ*-бар после обращения Мизулиной
Вчера, 11:37
Новосибирцы выстроились в километровую очередь на концерт SHAMAN`a
Вчера, 13:32