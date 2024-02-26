Новосибирского педофила «закрыли» в СИЗО до апреля

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Педофил пробудет под стражей два месяца.
«Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 21.02.2024 удовлетворено ходатайство следствия в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ, о продлении ему срока содержания под стражей до 26 апреля 2024 года», — сообщили в управлении судебного департамента по Новосибирской области.
Извращенец был задержан в конце декабря в Октябрьском районе. Мужчина мог совершить развратные действия в отношении маленькой девочки. Как сообщили источники Atas.Info в Следственном комитете, малышке не исполнилось и пяти лет.
В ходе оперативных действий новосибирца поймали во время проверки документов на Ключ-Камышенском плато. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что в Новосибирске на работу вернулся врач, отбывший наказание за педофилию.