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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Обвиняемый в педофилии останется в СИЗО до 26 апреля

Новосибирского педофила «закрыли» в СИЗО до апреля

26 февраля 2024, 09:45
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Обвиняемый в педофилии останется в СИЗО до 26 апреля

Обвиняемому в педофилии продлили срок содержания под стражей в Новосибирске

В Новосибирске продлили срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в педофилии. Сибиряк мог покушаться на половую неприкосновенность несовершеннолетней.

Педофил пробудет под стражей два месяца.

«Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 21.02.2024 удовлетворено ходатайство следствия в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ, о продлении ему срока содержания под стражей до 26 апреля 2024 года», — сообщили в управлении судебного департамента по Новосибирской области.
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Извращенец был задержан в конце декабря в Октябрьском районе. Мужчина мог совершить развратные действия в отношении маленькой девочки. Как сообщили источники Atas.Info в Следственном комитете, малышке не исполнилось и пяти лет.

В ходе оперативных действий новосибирца поймали во время проверки документов на Ключ-Камышенском плато. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в Новосибирске на работу вернулся врач, отбывший наказание за педофилию.

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