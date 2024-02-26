Новосибирцу не хватило места в самолете в Москву — как накажут авиакомпанию

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
8 января пассажиру рейса U6-99 маршрута «Новосибирск — Москва» отказали в регистрации из-за нехватки мест. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Проверка показала, что авиакомпания нарушила требования законодательства. Самолет заменили, но мест нашлось не всем. Генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» внесено представление.
«В отношении юрлица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ)», — сказано в сообщении ведомства.
В декабре 2023 года авиакомпания «Победа» отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Тогда причиной тоже стала нехватка мест.