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Аэропорт Толмачево

Новосибирцу не хватило места в самолете в Москву — как накажут авиакомпанию

26 февраля 2024, 10:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Аэропорт Толмачево

Пассажиру не хватило места в самолете из Новосибирска в Москву

Пассажиру не хватило места из-за замены воздушного судна. Теперь авиаперевозчику грозят судебные разбирательства.

8 января пассажиру рейса U6-99 маршрута «Новосибирск — Москва» отказали в регистрации из-за нехватки мест. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что авиакомпания нарушила требования законодательства. Самолет заменили, но мест нашлось не всем. Генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» внесено представление.

«В отношении юрлица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ)», — сказано в сообщении ведомства.
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В декабре 2023 года авиакомпания «Победа» отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Тогда причиной тоже стала нехватка мест.

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#Транспорт#Новосибирск#Рейс#Транспортная прокуратура#Уральские авиалинии#Алёна Рогонова
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