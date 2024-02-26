По итогам 2023 года МСП в области IT привлекли около 30 млрд льготными кредитами

Национальная гарантийная система включает в себя Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. С их помощью предприниматели получают банковское финансирование в виде гарантий и поручительства в случае отсутствия или недостатка залога. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».