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По итогам 2023 года МСП в области IT привлекли около 30 млрд льготными кредитами

По итогам 2023 года МСП в области IT привлекли около 30 млрд льготными кредитами

26 февраля 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году малый и средний бизнес из области информационных технологий и разработки программного обеспечения привлек около 30 миллиардов рублей льготных кредитов, что превышает показатель 2022 года на 96%.

Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в IT-сфере и МСП-разработчиков программного обеспечения — одна из приоритетных задач, решение которой помогает повышать уровень технологического суверенитета нашей страны, решать вопрос импортозамещения. Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС) и льготным кредитам объем поддержки работающих в этих сферах российских МСП-компаний увеличивается», — подчеркнул Александр Исаевич.

Он также отметил, что в 2019 году объем льготных кредитов составил 5,3 миллиарда рублей, передает tass.ru.

Лидерами среди регионов по суммарному объему полученной поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 годом стали Москва (15,8 миллиарда рублей, прирост 112%) и Санкт-Петербург (3,3 миллиарда рублей, прирост 107%). Также в топ-5 вошли Республика Татарстан (1,6 миллиарда рублей, прирост 57%), Республика Башкортостан (0,7 миллиарда рублей, прирост 418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, прирост 129%).

Национальная гарантийная система включает в себя Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. С их помощью предприниматели получают банковское финансирование в виде гарантий и поручительства в случае отсутствия или недостатка залога. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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