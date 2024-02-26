Проехал на красный свет: в Новосибирске женщина и ребенок пострадали в ДТП

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В 08:25 утра, водитель родившийся в 1986 году, управляя автомобилем «ХОНДА ФИТ». Он двигался по проспекту Карла Маркса и у дома №158 на улице Немировича Данченко.
Автомобилист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «НИССАН НОТЕ», которым управлял водитель, родившегося в 1972 году.
В результате этого ДТП пострадали пассажиры автомобиля «НИССАН» — женщина, родившаяся в 1976 году, и мальчик, родившийся в 2011 году. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщили в ГИБДД.