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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Есть пострадавшие

Проехал на красный свет: в Новосибирске женщина и ребенок пострадали в ДТП

26 февраля 2024, 03:16
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Немировича Данченко в Новосибирске

В воскресенье 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок.

В 08:25 утра, водитель родившийся в 1986 году, управляя автомобилем «ХОНДА ФИТ». Он двигался по проспекту Карла Маркса и у дома №158 на улице Немировича Данченко.

Автомобилист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «НИССАН НОТЕ», которым управлял водитель, родившегося в 1972 году.

В результате этого ДТП пострадали пассажиры автомобиля «НИССАН» — женщина, родившаяся в 1976 году, и мальчик, родившийся в 2011 году. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщили в ГИБДД.

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#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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