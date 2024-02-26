Проехал на красный свет: в Новосибирске женщина и ребенок пострадали в ДТП

В результате этого ДТП пострадали пассажиры автомобиля «НИССАН» — женщина, родившаяся в 1976 году, и мальчик, родившийся в 2011 году. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщили в ГИБДД.