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Движение ограничат

Проезд по ул. Писарева ограничили в Новосибирске с 26 февраля — в чем причина, сроки

26 февраля 2024, 01:40
Фото: atas.info
Движение ограничат

Проезд по ул. Писарева ограничили в Новосибирске с 26 февраля

Транспортное движение по улице Писарева в Новосибирске будет ограничено с 26 февраля до марта.

С 26 февраля будет введено ограничение на проезд по улице Писарева. Об этом информировала администрация города.

Согласно сообщению, с 26 февраля по 26 марта сузят часть дороги около дома №95а на улице Семьи Шамшиных, ширину проезжей части сократят на 3,5 метра.

Это решение было принято из-за необходимости проведения земляных работ для реконструкции систем водоснабжения на улице Семьи Шамшиных. Автомобилистов просят следовать временным дорожным знакам.

Проезд на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной ограничат в Новосибирске — сроки и причина
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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Автомобиль#Эмилия Губарева#Ограничение движения
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