Проезд по ул. Писарева ограничили в Новосибирске с 26 февраля — в чем причина, сроки

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С 26 февраля будет введено ограничение на проезд по улице Писарева. Об этом информировала администрация города.
Согласно сообщению, с 26 февраля по 26 марта сузят часть дороги около дома №95а на улице Семьи Шамшиных, ширину проезжей части сократят на 3,5 метра.
Это решение было принято из-за необходимости проведения земляных работ для реконструкции систем водоснабжения на улице Семьи Шамшиных. Автомобилистов просят следовать временным дорожным знакам.