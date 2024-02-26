Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала

В понедельник, 26 февраля волонтеры отряда сообщили, что девушка нашлась. Она была в Московской области. С какой целью она туда поехала — неизвестно. Волонтёры выразили благодарность всем, кто принимал участие в поиске и сообщили, что полиция решает вопрос о передаче пропавшей ее законным представителям.