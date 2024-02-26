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Девушка уехала в другой регион — ее искала полиция

Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала

26 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI
Девушка уехала в другой регион — ее искала полиция

Пропавшую школьницу из Новосибирска нашли под Москвой

В Подмосковье найдена пропавшая 15-летняя школьница из Новосибирска. Ее искали больше недели, а следователи даже возбудили уголовное дело.

Школьница из Новосибирска пропала в Центральном районе. С 19 февраля 2024 года ее местонахождение было неизвестно. Примечательно, что перед пропажей она сменила прическу в парикмахерской.

Очевидцы видели ее в последний раз у метро. Она перестала выходить на связь с родителями. Жила она с мамой и братом. Ранее из дома не убегала. К поискам сразу же подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи подростка. К делу подключился председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Ориентировка пропавшейОриентировка пропавшей
Ориентировка пропавшей
Фото: ЛизаАлерт
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В понедельник, 26 февраля волонтеры отряда сообщили, что девушка нашлась. Она была в Московской области. С какой целью она туда поехала — неизвестно. Волонтёры выразили благодарность всем, кто принимал участие в поиске и сообщили, что полиция решает вопрос о передаче пропавшей ее законным представителям.

Напомним, что недавно в Новосибирске произошла не менее странная пропажа. В городе седьмой раз исчезла 15-летняя девушка. На странице школьницы появился пугающий пост с просьбой о помощи. Спустя несколько дней ее нашли.

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