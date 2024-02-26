Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Октябрьском районе города выставлена на продажу квартира в ЖК «Михайловский». Из окон открывается вид на Михайловскую набережную и даже новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена», который располагается на соседнем берегу.
Площадь недвижимости — 163 квадратов, а цена — 95 млн рублей. Внутри выполнен новый ремонт, с уже готовой мебелью и бытовой техникой. В квартире есть большая по площади кухня, совмещенная с гостиной, а также три спальни с санузлами.
Примечательно, что эта квартира является самой дорогой и просторной из всех, которые выставлены на продажу в данном жилищном комплексе.
Напомним, что ранее в Новосибирске нашли самую дорогую квартиру на левом берегу — ее оценили в 45 млн рублей. Площадь недвижимости 68 квадратов.
Также в центре города выставляли на продажу квартиру, из окон который виднеется Центральный парк. Ее стоимость составляла 35 млн рублей.