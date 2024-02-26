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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Квартира стоит почти 100 млн рублей

Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

26 февраля 2024, 10:28
Фото: novosibirsk.n1.ru
Квартира стоит почти 100 млн рублей

Квартиру с видом на Михайловскую набережную продают в Новосибирске за 95 млн

Квартира с несколькими комнатами с видом на Обь продается в Новосибирске почти за 100 млн. Это одна из дорогих недвижимостей в жилищном комплексе.

В Октябрьском районе города выставлена на продажу квартира в ЖК «Михайловский». Из окон открывается вид на Михайловскую набережную и даже новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена», который располагается на соседнем берегу.

Площадь недвижимости — 163 квадратов, а цена — 95 млн рублей. Внутри выполнен новый ремонт, с уже готовой мебелью и бытовой техникой. В квартире есть большая по площади кухня, совмещенная с гостиной, а также три спальни с санузлами.

Примечательно, что эта квартира является самой дорогой и просторной из всех, которые выставлены на продажу в данном жилищном комплексе.

Напомним, что ранее в Новосибирске нашли самую дорогую квартиру на левом берегу — ее оценили в 45 млн рублей. Площадь недвижимости 68 квадратов.

Также в центре города выставляли на продажу квартиру, из окон который виднеется Центральный парк. Ее стоимость составляла 35 млн рублей.

Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн
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