Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Площадь недвижимости — 163 квадратов, а цена — 95 млн рублей. Внутри выполнен новый ремонт, с уже готовой мебелью и бытовой техникой. В квартире есть большая по площади кухня, совмещенная с гостиной, а также три спальни с санузлами.