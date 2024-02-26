Самолет до Новосибирска экстренно сел в Благовещенске из-за одного пассажира

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Все случилось утром 26 февраля. Как стало известно из соцсетей, самолет вынужденно сел вместо Новосибирска — в Благовещенске. Воздушное судно следовало из Владивостока.
Как выяснилось, одной пассажирке стало плохо. О состоянии женщины ничего неизвестно. После посадки, самолету надо было дозаправиться. После задержки, он снова улетел в пункт назначения — до Новосибирска.
Отметим, что сегодня в аэропорту Толмачево вылеты нескольких самолетов задержали. Причиной тому стал густой туман. Некоторые рейсы направили в соседние регионы.
Напомним, ранее мы сообщали, что анонимы якобы «заминировали» аэропорт Толмачево. Но на территории Толмачево не нашли никаких подозрительных предметов.