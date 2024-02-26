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Пассажиру стало плохо

Самолет до Новосибирска экстренно сел в Благовещенске из-за одного пассажира

26 февраля 2024, 07:48
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Пассажиру стало плохо

Самолет до Новосибирска экстренно сел в Благовещенске из-за состояния пассажирки

Самолет, летевший из Владивостока в столицу Сибири, экстренно приземлился в Благовещенске. Судно посадили всего из-за одного пассажира.

Все случилось утром 26 февраля. Как стало известно из соцсетей, самолет вынужденно сел вместо Новосибирска — в Благовещенске. Воздушное судно следовало из Владивостока.

Как выяснилось, одной пассажирке стало плохо. О состоянии женщины ничего неизвестно. После посадки, самолету надо было дозаправиться. После задержки, он снова улетел в пункт назначения — до Новосибирска.

Отметим, что сегодня в аэропорту Толмачево вылеты нескольких самолетов задержали. Причиной тому стал густой туман. Некоторые рейсы направили в соседние регионы.

Напомним, ранее мы сообщали, что анонимы якобы «заминировали» аэропорт Толмачево. Но на территории Толмачево не нашли никаких подозрительных предметов.

Неизвестные «заминировали» новосибирский аэропорт Толмачево
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Россия#Самолет#Врачи#Пассажир#Эмилия Губарева#Экстренная посадка
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