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Сколько стоит техника

СГК потратит 200 млн на спецтехнику для Новосибирска

26 февраля 2024, 01:26
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сколько стоит техника
СГК потратит две сотни млн рублей на покупку 24 единиц спецтехники для теплосетей в Новосибирске.

В арсенале СГК появится 24 новые единицы оборудования: восемь экскаваторов, три автокрана, четыре самосвала «Камаз» и девять грузопассажирских «ГАЗелей». Об этом говорится в ТГ-канале компании.

Сейчас компания проводит конкурсы среди возможных поставщиков. Обновленный автопарк поможет теплоэнергетикам более эффективно выполнять свою работу.

Напомним, что в Новосибирске в январе произошли крупные коммунальные аварии на теплосетях. В результате, сотни многоэтажных домов на левом берегу остались без отопления и горячей воды.

Затем, новосибирцы подали иск в суд за низкую компенсацию после коммунальных аварий. Его целью является компенсация морального ущерба за отсутствием отопления в Ленинском и Кировском районах из-за коммунального коллапса в январе.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Закупка#Спецтехника#Теплосети#СГК
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