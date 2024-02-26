СГК потратит 200 млн на спецтехнику для Новосибирска

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
В арсенале СГК появится 24 новые единицы оборудования: восемь экскаваторов, три автокрана, четыре самосвала «Камаз» и девять грузопассажирских «ГАЗелей». Об этом говорится в ТГ-канале компании.
Сейчас компания проводит конкурсы среди возможных поставщиков. Обновленный автопарк поможет теплоэнергетикам более эффективно выполнять свою работу.
Напомним, что в Новосибирске в январе произошли крупные коммунальные аварии на теплосетях. В результате, сотни многоэтажных домов на левом берегу остались без отопления и горячей воды.
Затем, новосибирцы подали иск в суд за низкую компенсацию после коммунальных аварий. Его целью является компенсация морального ущерба за отсутствием отопления в Ленинском и Кировском районах из-за коммунального коллапса в январе.