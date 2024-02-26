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Published Сегодня, 09:14

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Вор украл телевизор

Сибирячка сблизилась с мужчиной, а в итоге он обнес ее квартиру

26 февраля 2024, 09:14
Фото: 1MI
Вор украл телевизор

Вор из Новосибирска вынес из квартиры знакомой телевизор и сдал его в ломбард

Новосибирца будут судить за кражу с проникновением в жилище: он втерся в доверие женщины, а затем решил вынести ее имущество из дома.

Житель Новосибирска познакомился летом прошлого года с сибирячкой. Иногда она приглашала его к себе домой. Войдя в доверие, он дождался, когда хозяйка будет отсутствовать дома, а перед этим тайком вынес запасные ключи. Проникнув в чужое жилье, злоумышленник похитил телевизор с пультом.

Мужчина сдал его в ломбард: выручка составила 20 тысяч рублей. Причиненный ущерб владелице телевизора — 35 тысяч. Найти воришку труда не составило. Подозрения пали на того самого знакомого женщины, сообщает прокуратура.

Против новосибирца возбудили дело за кражу с незаконным проникновением в жилье, а также причинение ущерба. Свою вину он признал, а имущество вернули хозяйке. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Напомним, ранее мы назвали самые криминальные районы Новосибирска. В лидерах оказался Ленинский, Октябрьский и Кировский районы.

Назван самый криминальный район Новосибирска
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#Криминал#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Кража#Эмилия Губарева#Проникновение#Ломбард#Телевизор
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