Сибирячка сблизилась с мужчиной, а в итоге он обнес ее квартиру

Житель Новосибирска познакомился летом прошлого года с сибирячкой. Иногда она приглашала его к себе домой. Войдя в доверие, он дождался, когда хозяйка будет отсутствовать дома, а перед этим тайком вынес запасные ключи. Проникнув в чужое жилье, злоумышленник похитил телевизор с пультом.