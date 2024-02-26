Сибирячка сблизилась с мужчиной, а в итоге он обнес ее квартиру

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Житель Новосибирска познакомился летом прошлого года с сибирячкой. Иногда она приглашала его к себе домой. Войдя в доверие, он дождался, когда хозяйка будет отсутствовать дома, а перед этим тайком вынес запасные ключи. Проникнув в чужое жилье, злоумышленник похитил телевизор с пультом.
Мужчина сдал его в ломбард: выручка составила 20 тысяч рублей. Причиненный ущерб владелице телевизора — 35 тысяч. Найти воришку труда не составило. Подозрения пали на того самого знакомого женщины, сообщает прокуратура.
Против новосибирца возбудили дело за кражу с незаконным проникновением в жилье, а также причинение ущерба. Свою вину он признал, а имущество вернули хозяйке. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.
Напомним, ранее мы назвали самые криминальные районы Новосибирска. В лидерах оказался Ленинский, Октябрьский и Кировский районы.