Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Все началось с анонимной жалобы в социальных сетях на молодую учительницу, которая выложила в открытый доступ фото со свадьбы. На них она запечатлена целующейся с мужем на фоне православного храма. Неизвестный увидел в них «интимный» и «эротический» подтекст. В итоге с Мариной Львовой была проведена беседа со стороны представителей Министерства образования Новосибирской области, а фото были удалены.
Позже сама учительница куйбышевской школы-интерната пожаловалась на пристальный интерес к ее частной жизни, а новосибирцы начали возмущаться «беспрецедентным поведением» чиновников и требовать извинений перед девушкой. Не остался в стороне и независимый депутат Ростислав Антонов, призвавший поощрить Марину Львову за сохранение семейных ценностей, а неизвестного кляузника наказать.
На ситуацию была вынуждена отреагировать министр образования Марина Жафярова, ответившая, что педагогу было указано на недопустимость поведения, «способное поставить под сомнение личность учителя». Обращение было подано жителем города Куйбышева, а в самом документе содержались «фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике», что может свидетельствовать о подмене информационных материалов.
Не остались в стороне и следователи, которые теперь должны выяснить, насколько были достоверны злополучные фотографии Марины Львовой.
«Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений», — цитирует СУ СК по Новосибирской области РИА «Новости».
Напомним, что на ситуацию отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.