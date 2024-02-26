Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева

Все началось с анонимной жалобы в социальных сетях на молодую учительницу, которая выложила в открытый доступ фото со свадьбы. На них она запечатлена целующейся с мужем на фоне православного храма. Неизвестный увидел в них «интимный» и «эротический» подтекст. В итоге с Мариной Львовой была проведена беседа со стороны представителей Министерства образования Новосибирской области, а фото были удалены.