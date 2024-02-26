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Жалобу на учительницу мог отправить анонимный ревнитель морали

Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева

26 февраля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Жалобу на учительницу мог отправить анонимный ревнитель морали

Новосибирский СК начал проверку «интимных» фото учительницы на клевету

В Новосибирской области продолжает разгораться скандал вокруг фотографий учительницы русского языка и литературы из Куйбышева Марины Львовой. Ханжи — и вслед за ними Минобр — увидели в них «интимное» содержание. Теперь в инциденте должны разобраться следователи.

Все началось с анонимной жалобы в социальных сетях на молодую учительницу, которая выложила в открытый доступ фото со свадьбы. На них она запечатлена целующейся с мужем на фоне православного храма. Неизвестный увидел в них «интимный» и «эротический» подтекст. В итоге с Мариной Львовой была проведена беседа со стороны представителей Министерства образования Новосибирской области, а фото были удалены.

Позже сама учительница куйбышевской школы-интерната пожаловалась на пристальный интерес к ее частной жизни, а новосибирцы начали возмущаться «беспрецедентным поведением» чиновников и требовать извинений перед девушкой. Не остался в стороне и независимый депутат Ростислав Антонов, призвавший поощрить Марину Львову за сохранение семейных ценностей, а неизвестного кляузника наказать.

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На ситуацию была вынуждена отреагировать министр образования Марина Жафярова, ответившая, что педагогу было указано на недопустимость поведения, «способное поставить под сомнение личность учителя». Обращение было подано жителем города Куйбышева, а в самом документе содержались «фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике», что может свидетельствовать о подмене информационных материалов.

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Не остались в стороне и следователи, которые теперь должны выяснить, насколько были достоверны злополучные фотографии Марины Львовой.

«Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений», — цитирует СУ СК по Новосибирской области РИА «Новости».
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#Общество#Образование#Новосибирск#Следственный комитет#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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