Стали известны подробности выстрела в окно в Новосибирске

Супруги были очень испуганы произошедшим и решили не выходить на улицу, а вызвать полицию. При осмотре они обнаружили на полу осколки стекла и пулю. Однако это не единственный случай стрельбы в районе — правоохранительные органы сообщили, что многие жители уже выражали свое беспокойство по этому поводу в последние дни. Возможно, выстрелы происходили из леса.