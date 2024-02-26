Стали известны подробности выстрела в окно в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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В воскресенье утром, 25 февраля, семья, проживающая в частном доме в Дзержинском районе, услышала звук выстрела. Как оказалось, пуля попала в окно их дома на втором этаже.
Супруги были очень испуганы произошедшим и решили не выходить на улицу, а вызвать полицию. При осмотре они обнаружили на полу осколки стекла и пулю. Однако это не единственный случай стрельбы в районе — правоохранительные органы сообщили, что многие жители уже выражали свое беспокойство по этому поводу в последние дни. Возможно, выстрелы происходили из леса.
Информация о произошедшем ЧП распространилась и в местном чате. Сотрудники полиции начали проверку данного инцидента.