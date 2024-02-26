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Published Сегодня, 02:02

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Выясняется, что случилось

Стали известны подробности выстрела в окно в Новосибирске

26 февраля 2024, 02:02
Фото: 1MI
Выясняется, что случилось
В Дзержинском районе жители частого дома услышали звук выстрела, а пуля попала в окно дома на втором этаже.

В воскресенье утром, 25 февраля, семья, проживающая в частном доме в Дзержинском районе, услышала звук выстрела. Как оказалось, пуля попала в окно их дома на втором этаже.

Супруги были очень испуганы произошедшим и решили не выходить на улицу, а вызвать полицию. При осмотре они обнаружили на полу осколки стекла и пулю. Однако это не единственный случай стрельбы в районе — правоохранительные органы сообщили, что многие жители уже выражали свое беспокойство по этому поводу в последние дни. Возможно, выстрелы происходили из леса.

Информация о произошедшем ЧП распространилась и в местном чате. Сотрудники полиции начали проверку данного инцидента.

Стрельбу услышали новосибирцы в Дзержинском районе — что известно
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Стрельба#Эмилия Губарева#Выстрел
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