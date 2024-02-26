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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Новосибирске продолжается экспертиза станции метро «Спортивная»

В Новосибирске вновь корректируют экспертизу на станцию «Спортивная»

26 февраля 2024, 12:01
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирске продолжается экспертиза станции метро «Спортивная»

В мэрии Новосибирска рассказали о ходе экспертизы станции метро «Спортивная»

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Сдать объект должны летом нынешнего года. В настоящий момент продолжается его экспертиза.

Сейчас продолжается работа по устранению замечаний. Проектная документация постоянно корректируется совместно с экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России», специалисты проектного направления МП «МетроМиР» и субподрядными проектными организациями.

«Формируется комплект документов с целью дополнительного обоснования необходимости и достаточности изменения проектных решений, ранее реализованных в период строительства станции метро „Спортивная“, — рассказали VN.ru в администрации города Новосибирска.
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Ранее общественник Евгений Митрофанов заявил, что станция метро «Спортивная» вновь не прошла экспертизу. Причиной могут быть неполадки с электроснабжением. В связи с этим изменения в проектной документации якобы были отложены.

Напомним, что перед судом предстанет один из подрядчиков, ответственных за строительство ЛДС «Сибирь-Арена».

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#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Мэрия Новосибирска#Станция "Спортивная"#Александр Ляхов
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