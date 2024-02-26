В Новосибирске вновь корректируют экспертизу на станцию «Спортивная»

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сейчас продолжается работа по устранению замечаний. Проектная документация постоянно корректируется совместно с экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России», специалисты проектного направления МП «МетроМиР» и субподрядными проектными организациями.
«Формируется комплект документов с целью дополнительного обоснования необходимости и достаточности изменения проектных решений, ранее реализованных в период строительства станции метро „Спортивная“, — рассказали VN.ru в администрации города Новосибирска.
Ранее общественник Евгений Митрофанов заявил, что станция метро «Спортивная» вновь не прошла экспертизу. Причиной могут быть неполадки с электроснабжением. В связи с этим изменения в проектной документации якобы были отложены.
Напомним, что перед судом предстанет один из подрядчиков, ответственных за строительство ЛДС «Сибирь-Арена».