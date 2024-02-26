В России установили рекорд по числу снежных баб — это не Новосибирск

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Жители Архангельска построили 84 снеговика. На берегу Северной Двины собралась почти тысяча человек. Участников просили придерживаться классической формы и лепить снеговиков из трех шаров. Обязательное условие — использовать морковку, ведро и шарф. Высота скульптуры — около 1,7 метра.
Погодные условия были благоприятными — снег мокрый, но вот краска плыла, что усложнило процесс декорирования скульптур. Рекорд официально зафиксирован, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора и основателя Книги рекордов России Станислава Коненко.
Свидетельство о рекорде вручили главе Архангельска Дмитрию Мореву. Предыдущий рекорд России установили в Альметьевске в 2021 году. Тогда на одной площадке слепили 79 снеговиков.
В 2011 году был зарегистрирован товарный знак «Архангельск — родина снеговика». В декабре 2023 года Роспатент зарегистрировал аналогичный товарный знак «Новосибирск — родина снежных баб». Заявку подала мэрия. В честь этого события в парке «Арена» возле ЛДС установили арт-объект «Снежная баба».