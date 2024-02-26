В России установили рекорд по числу снежных баб — это не Новосибирск

Новосибирск не стал рекордсменом по числу снежных баб

В конце 2023 года Новосибирск официально признали родиной снежных баб. При этом другой российский город, Архангельск, носит это почетное звание с 2011 года. Именно здесь на минувших выходных установили рекорд России по лепке снеговиков.