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Новосибирск не стал рекордсменом по числу снежных баб

В России установили рекорд по числу снежных баб — это не Новосибирск

26 февраля 2024, 05:16
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Новосибирск не стал рекордсменом по числу снежных баб

В конце 2023 года Новосибирск официально признали родиной снежных баб. При этом другой российский город, Архангельск, носит это почетное звание с 2011 года. Именно здесь на минувших выходных установили рекорд России по лепке снеговиков.

Жители Архангельска построили 84 снеговика. На берегу Северной Двины собралась почти тысяча человек. Участников просили придерживаться классической формы и лепить снеговиков из трех шаров. Обязательное условие — использовать морковку, ведро и шарф. Высота скульптуры — около 1,7 метра.

Погодные условия были благоприятными — снег мокрый, но вот краска плыла, что усложнило процесс декорирования скульптур. Рекорд официально зафиксирован, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора и основателя Книги рекордов России Станислава Коненко.

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Свидетельство о рекорде вручили главе Архангельска Дмитрию Мореву. Предыдущий рекорд России установили в Альметьевске в 2021 году. Тогда на одной площадке слепили 79 снеговиков.

В 2011 году был зарегистрирован товарный знак «Архангельск — родина снеговика». В декабре 2023 года Роспатент зарегистрировал аналогичный товарный знак «Новосибирск — родина снежных баб». Заявку подала мэрия. В честь этого события в парке «Арена» возле ЛДС установили арт-объект «Снежная баба».

Новосибирск официально стал родиной снежных баб
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