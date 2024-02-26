Владислав Даванков предложил дать новосибирцам право отправлять мэра в отставку

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 08:21
Он внёс в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодный опрос, доверяют ли люди мэру.
«Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Это неправильно, нужно вернуть людям право самим выбирать, кто будет управлять их городом или селом. Этот тезис вошёл в мою предвыборную программу. Более того, нужно дать жителям право отзывать мэра, если за это выступают больше половины жителей. Это самый яркий показатель того, что он не оправдывает доверие», — сказал Владислав Даванков.
Он добавил, что на организацию опроса не потребуются дополнительные деньги. Уже сейчас у большинства людей есть аккаунт на «Госуслугах», где и предлагается проводить опросы.
По словам Даванкова, такой механизм усилит ответственность мэров и других чиновников перед жителями. Кроме того, он повысит интерес людей к политической жизни, ведь сейчас градоначальников назначают городские депутаты. Их самих часто выбирают при явке в 10–15%.
«Если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры», — уверен Владислав Даванков.
В предвыборную программу кандидата от «Новых людей» вошли предложения, как изменить работу чиновников в России. Владислав Даванков предлагает на треть сократить госаппарат. Это позволит сэкономить триллион рублей. Эти деньги пойдут на здравоохранение и образование. Сейчас на них уходит всего 8% бюджета. Владислав Даванков предлагает законодательно поднять эту долю до 20%.
Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.
Действующий президент РФ Владимир Путин озвучит основные идеи по дальнейшему развитию страны в своем послании Федеральному собранию в конце февраля. По данным источников «Ведомостей», на них будет основана его предвыборная программа как кандидата на предстоящих выборах президента России. Они пройдут с 15 по 17 марта.