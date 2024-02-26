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Published Сегодня, 09:53

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Пьяных водителей ловили в Новосибирске

За пьяную езду в Новосибирске поймали 20 водителей — кто-то был задержан повторно

26 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI
Пьяных водителей ловили в Новосибирске

20 водителей поймали за пьяную езду в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД патрулировали улицы Новосибирска и ловили пьяных водителей. Во время рейдов полиция в том числе задержала автомобилистов, которых ранее уже замечали за ездой в нетрезвом виде.

С 22 по 26 февраля в Новосибирске проводилось мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого госавтоинспекторы ловили пьяных автомобилистов.

За указанный период были задержаны 20 водителей, из которых 12 отказались пройти медицинское освидетельствование на опьянение, а шесть управляли машиной в нетрезвом состоянии. Двое новосибирцев были задержаны повторно и теперь они понесут уголовную ответственность.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

Отметим, что во время рейдов с 9 по 12 февраля были задержаны 23 нарушителя с аналогичным нарушением. Ранее суд в Черепановском районе дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека. Права управлять транспортом у него не было.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Штраф#Эмилия Губарева#Пьяные#Опьянение#Госавтоинспекция
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