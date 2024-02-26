За пьяную езду в Новосибирске поймали 20 водителей — кто-то был задержан повторно

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
С 22 по 26 февраля в Новосибирске проводилось мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого госавтоинспекторы ловили пьяных автомобилистов.
За указанный период были задержаны 20 водителей, из которых 12 отказались пройти медицинское освидетельствование на опьянение, а шесть управляли машиной в нетрезвом состоянии. Двое новосибирцев были задержаны повторно и теперь они понесут уголовную ответственность.
В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
Отметим, что во время рейдов с 9 по 12 февраля были задержаны 23 нарушителя с аналогичным нарушением. Ранее суд в Черепановском районе дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека. Права управлять транспортом у него не было.