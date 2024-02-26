За пьяную езду в Новосибирске поймали 20 водителей — кто-то был задержан повторно

Отметим, что во время рейдов с 9 по 12 февраля были задержаны 23 нарушителя с аналогичным нарушением. Ранее суд в Черепановском районе дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека. Права управлять транспортом у него не было.