За пять лет в Новосибирской области создали более 1200 спортобъектов

В настоящее время все больше людей занимаются спортом, в том числе, благодаря расширению доступной инфраструктуры. При этом спорт сейчас стал доступен абсолютно для всех — соревнования и турниры проводят для разных категорий новосибирцев — вне зависимости от возраста и статуса.