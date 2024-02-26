За пять лет в Новосибирской области создали более 1200 спортобъектов

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Среди построенных соцобъектов в регионе, можно выделить Центр фехтования им. Позднякова, бассейн на Зорге, волейбольный центр «Локомотив — Арена», комплекс «Александрит», ФОК «Космос», ЛДС «Сибирь-Арена». Также проведена реконструкция бассейна «СКА», строительство бассейна «Аквин» и манежа в Кольцово, комплекса Flysurf в Краснообске, стадиона в Куйбышеве и спорткомплекса в Оби.
Известный борец из Новосибирска Роман Власов считает, что важно привлекать в спорт молодежь. Он подчеркнул, что нужно создавать возможности для молодых людей брать пример с ведущих спортсменов.
В настоящее время все больше людей занимаются спортом, в том числе, благодаря расширению доступной инфраструктуры. При этом спорт сейчас стал доступен абсолютно для всех — соревнования и турниры проводят для разных категорий новосибирцев — вне зависимости от возраста и статуса.
Отметим, что в Бердске проведут сельскую спартакиаду, на которой выберут лучшего дояра. На соревнования приедут представители разных районов области. Команды также будут играть в хоккей, биатлон, мини-футбол и другие виды спорта.