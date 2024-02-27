Астрофотограф из Новосибирска запечатлел пятна на Солнце — смотрим яркие фото

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Published Сегодня, 01:39
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Пятна на Солнце сфотографировал новосибирец Алексей Поляков, который занимается снимками астрономических кадров. Он поделился со своей аудиторией снимками в соцсети.
Как уточнил фотограф, он запечатлел Солнце в фотосфере и хромосферу в линии кальция (СаК). На кадрах — пятна, которые несли ответственность за три вспышки Х-класса 22 и 23 февраля.
Напомним, что ранее астрофотограф снял огненный круг, похожий на портал в другие миры — и это на фоне пейзажа ТЭЦ-5.