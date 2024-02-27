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Пятна на Солнце

Астрофотограф из Новосибирска запечатлел пятна на Солнце — смотрим яркие фото

27 февраля 2024, 01:39
Фото: Алексей Поляков/ВКонтакте
Пятна на Солнце

Астрофотограф из Новосибирска запечатлел пятна на Солнце

Известный астрофотограф из Новосибирска поделился снимками необычных пятен на Солнце. Эти пятна не видны для людского глаза, а для создания таких фотоснимков требуется мощная техника.

Пятна на Солнце сфотографировал новосибирец Алексей Поляков, который занимается снимками астрономических кадров. Он поделился со своей аудиторией снимками в соцсети.

Фото: Алексей Поляков/ВКонтакте

Как уточнил фотограф, он запечатлел Солнце в фотосфере и хромосферу в линии кальция (СаК). На кадрах — пятна, которые несли ответственность за три вспышки Х-класса 22 и 23 февраля.

Напомним, что ранее астрофотограф снял огненный круг, похожий на портал в другие миры — и это на фоне пейзажа ТЭЦ-5.

Фаер-портал на фоне ТЭЦ-5 запечатлел астрофотограф из Новосибирска
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#Новосибирск#Фото#Небо#Солнце#Эмилия Губарева#Фотограф
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