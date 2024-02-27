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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Давид Манукян снялся в реалити-шоу вместе с братом

Блогер из Новосибирска DAVA сразится за сокровища императора вместе с братом

27 февраля 2024, 11:23
Фото: Телеканал ТНТ
Давид Манукян снялся в реалити-шоу вместе с братом

Новосибирский блогер Манукян снялся в «китайском» реалити-шоу вместе с братом

10 марта на телеканале ТНТ стартует реалити-шоу «Сокровища императора». Съемки проекта проходили на территории Китая, а участие в нем приняли популярные звезды шоу-бизнеса. Среди них — блогер и артист из Новосибирска Давид Манукян (DAVA).

Как сообщили представители телеканала, вместе с Давидом Манукяном в реалити-шоу снялся его брат Арман Давтян. Всего в проекте задействовали тринадцать «звездных» пар, в числе которых — Зураб Матуа и Андрей Аверин, Олег и Александра Верещагины, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.

В Китае «звезды» будут проходить интересные и сложные испытания ради приза в миллион юаней. Их прохождение затруднит незнание большинством населения английского и других иностранных языков, поэтому участники должны задействовать обаяние и коммуникативные способности.

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До этого Давид Манукян участвовал в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Удастся ли популярному новосибирцу заполучить приз, покажет время.

Напомним, что в новом клипе Давида Манукяна могла сняться его возлюбленная.

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