Блогер из Новосибирска DAVA сразится за сокровища императора вместе с братом

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Как сообщили представители телеканала, вместе с Давидом Манукяном в реалити-шоу снялся его брат Арман Давтян. Всего в проекте задействовали тринадцать «звездных» пар, в числе которых — Зураб Матуа и Андрей Аверин, Олег и Александра Верещагины, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.
В Китае «звезды» будут проходить интересные и сложные испытания ради приза в миллион юаней. Их прохождение затруднит незнание большинством населения английского и других иностранных языков, поэтому участники должны задействовать обаяние и коммуникативные способности.
До этого Давид Манукян участвовал в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Удастся ли популярному новосибирцу заполучить приз, покажет время.
Напомним, что в новом клипе Давида Манукяна могла сняться его возлюбленная.