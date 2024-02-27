Блогер из Новосибирска DAVA сразится за сокровища императора вместе с братом

Как сообщили представители телеканала, вместе с Давидом Манукяном в реалити-шоу снялся его брат Арман Давтян. Всего в проекте задействовали тринадцать «звездных» пар, в числе которых — Зураб Матуа и Андрей Аверин, Олег и Александра Верещагины, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.