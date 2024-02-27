Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:32
Молодой человек, утверждающий, что станет мэром города, снял видео, в котором выразил свое негодование по поводу работы бара «Элтон» в Новосибирске. Он обратился к Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета.
Сама Мизулина уже отреагировала на видео, а значит, что скоро можно ожидать проверку бара и его возможное закрытие, как произошло в соседнем регионе.
Напомним, что похожий бар в Красноярске был закрыт после того, как туда пришли силовые структуры. Проверка бара «Элтон» началась после скандальной вечеринки 23 февраля. Тогда фрагмент видео с выступлением травести-артиста, который исполняет песню «Смуглянка» тоже дошел до Екатерины Мизулиной. Сразу после этого, туда нагрянули правоохранители и задержали 12 человек.
Владелец красноярского бара решил закрыть заведение из-за поступивших от правоохранительных органов «намеков» на невозможность продолжения работы. Ночное заведение было открыто всего полтора года.
— ЛГБТ*-притон закрыт. Благодарю МВД России за оперативную реакцию на наше обращение, — написала Мизулина.
Стоит отметить, что по данным «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон Красноярск» является Демченко Артем Александрович. Также он является владельцем двух похожих заведений в Новосибирске — ООО «Пианобар» и ООО «Элтон Джон».
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.