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Бар начинают проверять

Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске

27 февраля 2024, 02:23
Фото: 2ГИС
Бар начинают проверять
После того, как будущий мэр Новосибирска обратился к главе Лиги безопасного интернета, ожидается проверка ЛГБТ*-бара «Элтон».

Молодой человек, утверждающий, что станет мэром города, снял видео, в котором выразил свое негодование по поводу работы бара «Элтон» в Новосибирске. Он обратился к Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета.

Сама Мизулина уже отреагировала на видео, а значит, что скоро можно ожидать проверку бара и его возможное закрытие, как произошло в соседнем регионе.

Видео: соцсети

Напомним, что похожий бар в Красноярске был закрыт после того, как туда пришли силовые структуры. Проверка бара «Элтон» началась после скандальной вечеринки 23 февраля. Тогда фрагмент видео с выступлением травести-артиста, который исполняет песню «Смуглянка» тоже дошел до Екатерины Мизулиной. Сразу после этого, туда нагрянули правоохранители и задержали 12 человек.

Владелец красноярского бара решил закрыть заведение из-за поступивших от правоохранительных органов «намеков» на невозможность продолжения работы. Ночное заведение было открыто всего полтора года.

— ЛГБТ*-притон закрыт. Благодарю МВД России за оперативную реакцию на наше обращение, — написала Мизулина.

Стоит отметить, что по данным «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон Красноярск» является Демченко Артем Александрович. Также он является владельцем двух похожих заведений в Новосибирске — ООО «Пианобар» и ООО «Элтон Джон».

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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