Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске

Напомним, что похожий бар в Красноярске был закрыт после того, как туда пришли силовые структуры. Проверка бара «Элтон» началась после скандальной вечеринки 23 февраля. Тогда фрагмент видео с выступлением травести-артиста, который исполняет песню «Смуглянка» тоже дошел до Екатерины Мизулиной. Сразу после этого, туда нагрянули правоохранители и задержали 12 человек.