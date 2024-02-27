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Что известно о новосибирце, который пожаловался Мизулиной на бар

Что известно о «будущем мэре», который хочет закрыть новосибирский ЛГБТ*-бар

27 февраля 2024, 07:47
Фото: соцсети

Что известно о новосибирце, который пожаловался Мизулиной на бар

Вечером 26 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что по просьбе новосибирца вслед за красноярским баром «Элтон» проверит его местный аналог. Так общественность узнала имя «героя» — Владислав Пушкин.

Собеседник Atas.info, знакомый с ситуацией, считает, что автором жалобы движет жажда славы и обида. Причем это не первая его попытка закрыть увеселительное заведение в Новосибирске.

«Парень пытается хайповать. Он не первый бар пытается „закрыть“. Он везде в чс (черный список. — Прим. ред.) находится. В „Элтоне“ он присутствовал и неоднократно, пока не полетел в чс за плохое поведение. Сначала он в „Небаре“ тусил, потом его кинули в чс. С одной стороны, может и мстит, а с другой пытается вывезти за счет „черного“ пиара», — говорит собеседник.

Сам Пушкин утверждает: в «Элтоне» он был один раз, да и то «вошел не в ту дверь»:

«В этом заведении я был ошибочно один раз пол года назад, я зашел и сразу вышел оттуда. Я был в шоке от увиденного. Я был не проинформирован перед входом, что это за заведение», — говорит Владислав.

По словам собеседника, его имя внесено в «черный список» в «Сплетни баре», а не в «Небаре», как утверждают.

Корреспондент попытался уточнить в указанных заведениях, действительно ли гость находится в их «черных списках». Но «Небар» на момент публикации еще не открылся, а в «Элтоне» корреспонденту отказали с применением нецензурной лексики.

В январе 2024 года в соцсетях Вячеслав разместил видео, на котором предлагает закрыть другое заведение города — «Небар». На кадрах новосибирец также называет себя «будущим мэром».

Видео: соцсети

Новосибирец не избегает общения с прессой, его страницы в соцсетях открыты, их легко найти. Одновременно с информацией о грядущей проверке на своей странице «ВКонтакте» Пушкин оставил ссылку на свой телеграм-канал, куда незамедлительно ринулись возмущенные пользователи сети. Комментаторы выкладывают фото и видео с участием героя скандала, рассказывая, что он — частый посетитель вечеринок в клубах разных форматов.

Видео: соцсети

В разговоре с корреспондентом Пушкин объяснил, почему называет себя «будущим мэром»:

«Этот ярлык по сути — уже моя подпись, мой стиль обращений. А вообще, в будущем, возможно я на самом деле стану мэром».

Новосибирец затруднился ответить, продолжит ли свою деятельность по повышению морального облика горожан.

В качестве места работы в аккаунте Пушкина указано объединение Trill Commission. Судя по информации на странице сообщества, участники предоставляют услуги студии звукозаписи, организуют вечеринки для молодежи в клубах города. Среди них «Подземка», бар «Руки вверх», другие.

*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил в РФ.

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