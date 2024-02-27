Что известно о «будущем мэре», который хочет закрыть новосибирский ЛГБТ*-бар

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Собеседник Atas.info, знакомый с ситуацией, считает, что автором жалобы движет жажда славы и обида. Причем это не первая его попытка закрыть увеселительное заведение в Новосибирске.
«Парень пытается хайповать. Он не первый бар пытается „закрыть“. Он везде в чс (черный список. — Прим. ред.) находится. В „Элтоне“ он присутствовал и неоднократно, пока не полетел в чс за плохое поведение. Сначала он в „Небаре“ тусил, потом его кинули в чс. С одной стороны, может и мстит, а с другой пытается вывезти за счет „черного“ пиара», — говорит собеседник.
Сам Пушкин утверждает: в «Элтоне» он был один раз, да и то «вошел не в ту дверь»:
«В этом заведении я был ошибочно один раз пол года назад, я зашел и сразу вышел оттуда. Я был в шоке от увиденного. Я был не проинформирован перед входом, что это за заведение», — говорит Владислав.
По словам собеседника, его имя внесено в «черный список» в «Сплетни баре», а не в «Небаре», как утверждают.
Корреспондент попытался уточнить в указанных заведениях, действительно ли гость находится в их «черных списках». Но «Небар» на момент публикации еще не открылся, а в «Элтоне» корреспонденту отказали с применением нецензурной лексики.
В январе 2024 года в соцсетях Вячеслав разместил видео, на котором предлагает закрыть другое заведение города — «Небар». На кадрах новосибирец также называет себя «будущим мэром».
Новосибирец не избегает общения с прессой, его страницы в соцсетях открыты, их легко найти. Одновременно с информацией о грядущей проверке на своей странице «ВКонтакте» Пушкин оставил ссылку на свой телеграм-канал, куда незамедлительно ринулись возмущенные пользователи сети. Комментаторы выкладывают фото и видео с участием героя скандала, рассказывая, что он — частый посетитель вечеринок в клубах разных форматов.
В разговоре с корреспондентом Пушкин объяснил, почему называет себя «будущим мэром»:
«Этот ярлык по сути — уже моя подпись, мой стиль обращений. А вообще, в будущем, возможно я на самом деле стану мэром».
Новосибирец затруднился ответить, продолжит ли свою деятельность по повышению морального облика горожан.
В качестве места работы в аккаунте Пушкина указано объединение Trill Commission. Судя по информации на странице сообщества, участники предоставляют услуги студии звукозаписи, организуют вечеринки для молодежи в клубах города. Среди них «Подземка», бар «Руки вверх», другие.
*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил в РФ.