Что известно о «будущем мэре», который хочет закрыть новосибирский ЛГБТ*-бар

Новосибирец не избегает общения с прессой, его страницы в соцсетях открыты, их легко найти. Одновременно с информацией о грядущей проверке на своей странице «ВКонтакте» Пушкин оставил ссылку на свой телеграм-канал, куда незамедлительно ринулись возмущенные пользователи сети. Комментаторы выкладывают фото и видео с участием героя скандала, рассказывая, что он — частый посетитель вечеринок в клубах разных форматов.