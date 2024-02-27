Депутата из Новосибирска заподозрили в экстремизме

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:42
Центральный районный суд Новосибирска признал законным отказ мэрии согласовать заявление депутата горсовета Светланы Каверзиной о проведении 27 февраля митинга памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве 9 лет назад. По мнению суда, Каверзина, которая выиграла выборы в горсовет при поддержке движения «Коалиция Новосибирск 2020», связана с деятельностью организаций «Штабы Навального»** и «Фонда борьбы с коррупцией»***, которые, с свою очередь, признаны экстремистскими.
«Факт использования „Умного голосования“ общественным движением „Коалиция Новосибирск 2020“ установлен из представленных видео и фото-материалов, в том числе, видеозаписью с рассказом основателя „Фонд борьбы с коррупцией“*** А. Навального* об использовании в Новосибирске на предстоящих выборах 2020 года „Коалицией Новосибирск 2020“ проекта „Умного голосования“ для достижения поставленных целей», — говорится в решении суда, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Это решение, считает Светлана Каверзина, имеет далеко идущие последствия.
«Теперь я не имею право организовывать никакие публичные мероприятия. Теперь я не имею право никуда баллотироваться. Да, на пост мэра тоже. Есть еще ограничения, но они уже не так существенны», — прокомментировала депутат.
Сразу после назначения даты конкурса по выбору кандидатуры на пост мэра Новосибирска Светлана Каверзина первой заявила о своем желании в нем участвовать.
Коалиция «Новосибирск 2020» была создана на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году для борьбы с кандидатами от «Единой России» и КПРФ. Коалиция выиграла в 4 округах, а в 18 заняла вторые места. Впоследствии двое депутатов от «Коалиции» эмигрировали из России, были признаны иноагентами и лишены депутатских полномочий. В начале февраля действующий депутат Антон Картавин**** был так же признан иноагентом.
*) — внесен в список экстремистов и террористов
**) — организация признана экстремистской
***) — организация признана экстремистской и внесена в список НКО-иноагентов
****) — внесен в реестр иноагентов