Депутата из Новосибирска заподозрили в экстремизме

Коалиция «Новосибирск 2020» была создана на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году для борьбы с кандидатами от «Единой России» и КПРФ. Коалиция выиграла в 4 округах, а в 18 заняла вторые места. Впоследствии двое депутатов от «Коалиции» эмигрировали из России, были признаны иноагентами и лишены депутатских полномочий. В начале февраля действующий депутат Антон Картавин**** был так же признан иноагентом.