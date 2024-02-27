atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Решение суд мотивировал ходом предвыборной кампании 2020 года

Депутата из Новосибирска заподозрили в экстремизме

27 февраля 2024, 03:19
Фото: t.me/sveta_kaverzina
Решение суд мотивировал ходом предвыборной кампании 2020 года

Новосибирского депутата Каверзину обвиняют в экстремизме

Суд отказал депутату горсовета Светлане Каверзиной в проведении митинга памяти Бориса Немцова. Ее посчитали причастной к деятельности структур Алексея Навального*

Центральный районный суд Новосибирска признал законным отказ мэрии согласовать заявление депутата горсовета Светланы Каверзиной о проведении 27 февраля митинга памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве 9 лет назад. По мнению суда, Каверзина, которая выиграла выборы в горсовет при поддержке движения «Коалиция Новосибирск 2020», связана с деятельностью организаций «Штабы Навального»** и «Фонда борьбы с коррупцией»***, которые, с свою очередь, признаны экстремистскими.

«Факт использования „Умного голосования“ общественным движением „Коалиция Новосибирск 2020“ установлен из представленных видео и фото-материалов, в том числе, видеозаписью с рассказом основателя „Фонд борьбы с коррупцией“*** А. Навального* об использовании в Новосибирске на предстоящих выборах 2020 года „Коалицией Новосибирск 2020“ проекта „Умного голосования“ для достижения поставленных целей», — говорится в решении суда, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Это решение, считает Светлана Каверзина, имеет далеко идущие последствия.

«Теперь я не имею право организовывать никакие публичные мероприятия. Теперь я не имею право никуда баллотироваться. Да, на пост мэра тоже. Есть еще ограничения, но они уже не так существенны», — прокомментировала депутат.
Первый кандидат на пост мэра Новосибирска: кто такая Светлана Каверзина
Узнать подробнее

Сразу после назначения даты конкурса по выбору кандидатуры на пост мэра Новосибирска Светлана Каверзина первой заявила о своем желании в нем участвовать.

Коалиция «Новосибирск 2020» была создана на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году для борьбы с кандидатами от «Единой России» и КПРФ. Коалиция выиграла в 4 округах, а в 18 заняла вторые места. Впоследствии двое депутатов от «Коалиции» эмигрировали из России, были признаны иноагентами и лишены депутатских полномочий. В начале февраля действующий депутат Антон Картавин**** был так же признан иноагентом.

*) — внесен в список экстремистов и террористов
**) — организация признана экстремистской
***) — организация признана экстремистской и внесена в список НКО-иноагентов
****) — внесен в реестр иноагентов

Читайте также:
Губернатор Травников назначил своих людей для выбора мэра Новосибирска«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра НовосибирскаЭто будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
#Политика#Общество#Новосибирск#Депутат#Светлана Каверзина#Экстремизм#Митингг
Подпишитесь
Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева
Вчера, 13:00
В Новосибирске вновь корректируют экспертизу на станцию «Спортивная»
Вчера, 12:01
Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске
Сегодня, 01:27
Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы
Вчера, 02:40
Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
Вчера, 10:28